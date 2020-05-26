Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 ilde getirdiği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Trabzon'un ünlü caddeleri sessiz, sokakları boş kaldı.

Trafiğin düşük seviyede olduğu kentte, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye ekipleri de kent meydanında çevre düzenlemesi ve yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Ordu

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı Meydanları ile şehrin en işlek caddelerinden Süleyman Felek sessizliğe büründü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda az sayıda araç geçerken, polis ve jandarma ekipleri ise kontrol noktalarında bu araçları denetleyerek, sürücülerin izni olup olmadığını kontrol ediyor.

Kentte sokak hayvanları ise belediye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından besleniyor.

Bayburt

Bayburt'ta kısıtlama nedeniyle ana cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Kentin insan ve araç yoğunluğu oluşan noktaları Cumhuriyet Caddesi, tarihi Saat Kulesi ve çevresi, Hükümet Meydanı kısıtlamanın dördüncü gününde de sessiz kaldı.

Güvenlik tedbirlerini sıkı tutun polis ve bekçiler, belli yerlerde uygulama yaparak, istisna kapsamında olanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermiyor.

Giresun

Giresun'da kentin en işlek noktalarından Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı'nı ile diğer cadde ve sokaklarında sessizlik hakim.

Kent genelinde belirlenen noktalarda polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Vefa Destek Grupları ise ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımlarına koşmaya devam ediyor.

İl genelinde ise bir çok belediye sokak hayvanları için kısıtlamasının olduğu günlerde yem bıraktı.

Rize

Rize'de kısıtlamanın 4. gününde de cadde ve sokaklar en sessiz günlerini yaşıyor.

Şehrin en yoğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı ile sahil boş kaldı.

Bazı vatandaşların sokaklarda bulunan hayvanlara yem verdiği görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini belli noktalarda sürdürüyor.

Öte yandan, çay üreticileri, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin çay bahçesi ile ikamet adresi arasında seyahat edebilmelerini mümkün kılan kararına istinaden bahçelerine giderek hasada devam ediyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sükunet hakim.

Kentin en işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı, tarihinin en sakin günlerini yaşamaya devam ediyor.

Araç ve yaya trafiği gözlemlenmeyen kentte, genelge doğrultusunda açık olan iş yerleri vatandaşlara hizmet sunuyor.

Artvin

Artvin'de de kısıtlama dolayısıyla pandemi sürecindeki en sessiz günlerden biri daha yaşanıyor.

Havanın güneşli olmasına rağmen başta kentin en hareketli yerlerinden Şehit Dursun Acar, İnönü, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet caddeleri ile Ata Park ve Kültür Sokak olmak üzere tüm cadde ve sokaklar adeta sessizliğe büründü.



Sokaklarda polis, bekçi ve belediye ekipleri dışında kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri il genelinde 23 noktada 491 personelle, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Nöbetçi eczane ve fırınlar da vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.