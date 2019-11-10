Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de sonbahar güzelliği
Son Dakika Güncel Karadeniz'de sonbahar güzelliği

Karadeniz'de sonbahar güzelliği

7 saat önce

Zengin taş kömürü yataklarıyla altı kara, 180 bin hektarlık ormanlarıyla üstü yeşil madenci kenti Zonguldak'ta sonbahar, farklı güzellikte yaşanıyor.

Karadeniz'de sonbahar güzelliği, System.String[]

Zengin taş kömürü yataklarıyla altı kara, 180 bin hektarlık ormanlarıyla üstü yeşil madenci kenti Zonguldak'ta sonbahar, farklı güzellikte yaşanıyor.


Sonbaharın gelişiyle kahverengi ve sarıya bürünen ormanlar, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Elvanpazarcık beldesindeki piknikçilerin uğrak mekanlarından Kent Ormanı, doğaseverler ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.


Yürüyüş parkurlarının çevresini saran ağaçlardan dökülen yaprakların kapladığı yolda gezmenin tadını çıkaran doğaseverler, derelerin üzerine yapılan köprülerdeki eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.


Sonbaharda çeşitli tonlara bürünen ormanları gezenler, yeni güzellikler keşfetmenin zevkine varıyor.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı
İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 21:03:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de sonbahar güzelliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]