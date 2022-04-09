KARADENİZ'DE STOKLAR ERKEN BİTTİ, AĞLAR TOPLANDI - Son Dakika

DENİZLERDE, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun sona ermesine sayılı günler kala, Karadeniz'de tükenen balık stokları ile avcılık durdu. 15 Nisan'da sona erecek sezon öncesinde ağlarını erken toplayan balıkçılar, teknelerini limanlara demirledi. Denizlerde yeterince balık olmayınca sezonunun erken kapandığını belirten Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birlik Başkanı Ahmet Mutlu, 'Karadeniz'i paylaştığımız birçok ülkenin denizinde balığı var. Bizde iklim değişikliği ve kilometrelerce dolgu alanları balıkçılığı olumsuz etkiledi. Balıkçıların çoğunluğu sezonun bitmesini beklemeden birkaç ay önceden sezonu kapattı' dedi.

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Karadeniz'de bu yıl umduğunu bulamayan balıkçılar erken paydos ederek tekneleri limana çekti, ağlarını ve teknelerini bakıma aldı.

Denizde bu yılın kriz yılı olduğunu belirten Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birlik Başkanı Ahmet Mutlu, 'Her sene sezona umutla başlıyoruz ama maalesef umduğumuzu bulmadığımız zamanlar oluyor. Maalesef bazı yıllar kriz yılları oluyor. Bu sene deniz istenilen balığı veremedi. İklim şartlar bu durumda çok etkili olduğunu gördük. Denizin ortamı, balığın göç yolu hep değişti. Genelde balıkçının aşırı avlanmasına bağlarlardı bu durumu. Baktığınız zaman balıkçı şimdi avlanmıyor ama hani nerde balık. Denizlerde yeterince balık olmayınca balıkçılar sezonu erken kapattılar. Akaryakıt fiyatlarının da bu durumda çok fazla etkisi oldu. Balık tutamayınca, artan akaryakıt fiyatlarını karşılayamadığı için balıkçı, ağlarını da kendini de denizden çekti' diye konuştu.

'HEM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HEM DE DOLGU ALANLARI'

Karadeniz'de ekolojik dengenin bozulduğuna dikkat çeken Mutlu, 'Balıkçıların çoğunluğu sezonun bitmesini yani 15 Nisan'ı beklemeden birkaç ay önce sezonu kapattı. Şimdilerde ise denize açılan yok. Karadeniz'i paylaştığımız birçok ülkenin hamsisi, balığı var denizinde. Bizde hem iklim değişikliği hem de özellikle Doğu Karadeniz sahil kesiminde yapılan kilometrelerce dolgu alanları balıkçılığı olumsuz etkiledi. Balıkçı arkadaşlarımız Ege ve Akdeniz bölgesinde görülen birçok türün artık Karadeniz'de de olduğunu görüyor. Kıyı dolguları da denizin ekolojik dengesini bozdu. Dolgu alanları da yüzde 40'a kadar Karadeniz'de balığın oluşmamasına sebep oldu' dedi.

'YETİŞTİRME BALIKLAR DEVREYE GİRDİ'

Tezgahların kültür balıklarına kaldığını söyleyen balıkçı Ahmet Çoğalmış, 'İlk başta istavritle başladık avcılığa. Sonra hamsi ile devam ettik. Sonra tekrar istavrite döndük. Şimdi de sezon bitti artık. Balıklarda denizde kıt olunca başladık artık ağları denizden çekmeye. Tabi bu arada yetiştirme balıklar devreye girdi. Onlarda ihtiyacı gideriyorlar' şeklinde konuştu.

'İLK DÖRT AY PERİYODUMUZ ÇOK İYİYDİ'

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu ise, 'Balıkçılık ilk başlarda çok iyi gidiyordu. Ama ne hikmetse birkaç ay sonra balık kesildi. Biran da kayboldu. Ama olur bunlar denizde normal. İlk dört ay periyodumuz çok iyiydi. Bereketliydi. Ama hamsi bir anda bizi terk edince vatandaşta tezgaha uğramaz oldu. Şimdi tezgahlarımızda çeşitlilik var. Küçük teknelerin avladığı balıklarımız mevcut. Hayırlısı buymuş. Bu sezon böyle geçti yapacak bir şey yok' dedi.