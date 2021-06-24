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Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor - Son Dakika

Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor

24.06.2021 13:41

Geçtiğimiz gün İngiliz savaş gemisinin Kırım açıklarından geçmesi üzerine Karadeniz'de tansiyon arttı. Rusya, sınırlarına yaklaşan İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını belirtti. İngilizler ise böyle bir durumun yaşanmadığını duyururken; Rusya, o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Eğer Batılılar anlamazlarsa, bu kez yalnızca güzergahı değil hedefleri de bombalayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Rus gemileri ve jetlerinin İngiliz savaş gemisi HMS Defender'ı hedef almasının detayları ortaya çıktı. Orduya ait resmi televizyon yeni görüntüler yayınladı, savaş gemisindeki gazeteciler yaşananları yazdı.

İstanbul Boğazı'ndan 14 Haziran tarihinde geçip Karadeniz'e açılan HMS Defender'ın yanında Hollanda'ya ait savaş gemisi Everstsen vardı. Gemiler Karadeniz'de ABD'ye ait USS Laboon'la buluştu. Romanya açıklarında tatbikatlara katılan, Ukrayna'ya ait limanları ziyaret eden HMS Defender, 24 Haziran tarihinde Gürcistan'a doğru seyrederken Sivastopol açıklarında kıyamet koptu.

Karadeniz'de sular ısınıyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, şimdi de bombalamakla tehdit ediyor

RUSYA, UYARI ATEŞİ AÇTIĞINI DUYURDU

Rus ordusu, Rusya lideri Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım'ın güney ucunda yer alan Fiolent Burnu yakınlarında İngiliz savaş gemisinin peşine hem gemiler hem de savaş uçaklarıyla takıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, HMS Defender'ın yaklaşık üç kilometre karasularını ihlal ettiğini savunarak önce gemilerden uyarı atışı yapıldığını, ardından da bir jetin havalandığını duyurdu.

Moskova'nın resmi açıklamasına göre, havalanan bir Rus Su-24M jeti HMS Defender'in güzergahına dört adet OFAB-250 bombası bıraktı. Bombaların bırakıldığı an ise, saat 12.19'u gösteriyordu.

Karadeniz'de sular ısınıyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, şimdi de bombalamakla tehdit ediyor

İNGİLTERE YALANLADI

Dünyayı sarsan haberin duyulmasıyla gözler Londra'ya çevrildi. İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD), Rusya'nın açıklamalarını yalanladı ve geminin Ukrayna sularında uluslararası hukuka uygun olarak seyrettiğini bildirdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yazılı bir açıklama yaparak HMS Defender'ın uluslararası tanınan deniz trafiği koridoruna girerek rutin transit geçiş yaptığını ifade etti.

Karadeniz'de sular ısınıyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, şimdi de bombalamakla tehdit ediyor

Geminin Ukrayna ile Gürcistan arasında en kestirme ve uluslararası tanınmış rotayı takip ettiğini vurgulayan İngiltere, ayrıca Rusya'nın Karadeniz'de atış tatbikatı yaptığına dair önceden uyarıda bulunduğunu da kaydetti. İngiltere Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından "Rusların Karadeniz'de topçu tatbikatı yaptıklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı. Güzergah üzerine de bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" mesajını paylaştı.

"BU KEZ HEDEFLERİ DE BOMBALARIZ"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada benzer provokasyonlara kalkışanların korkunç sonuçlarla yüzleşebileceğini söyledi. Moskova'nın sınırlarını korumak için silah kullanacağını vurgulayan Ryabkov, "Eğer Batılılar anlamazlarsa, bu kez yalnızca güzergahı değil hedefleri de bombalayabiliriz" dedi.

Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor

Savaş Gemisi, Karadeniz, Rusya, Savaş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor - Son Dakika Dünya


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