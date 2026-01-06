Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de sürüklenen "HAPPY ARAS" isimli Türk gemisinin Kerç Boğazı'nda karaya oturarak su aldığını bildirdi. Gemide bulunan 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı gemiden ayrıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir"
Son Dakika › Yaşam › Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu - Son Dakika
