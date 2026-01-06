Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu - Son Dakika
Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu

06.01.2026 09:19
Karadeniz'de sürüklenen "HAPPY ARAS" isimli Türk gemisi, Kerç Boğazı'nda karaya oturarak su aldı. Gemide bulunan 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı emniyetle gemiden ayrıldı. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de sürüklenen "HAPPY ARAS" isimli Türk gemisinin Kerç Boğazı'nda karaya oturarak su aldığını bildirdi. Gemide bulunan 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı gemiden ayrıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

"MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir"

