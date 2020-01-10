Karadeniz'de tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı; 3 balıkçı aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı; 3 balıkçı aranıyor - Son Dakika

Karadeniz'de tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı; 3 balıkçı aranıyor

6 saat önce

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı.

Karadeniz'de tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı; 3 balıkçı aranıyor, System.String[]

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı. Kazada kaybolan 3 balıkçı aranıyor.

(İHA)

Rumelifeneri, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi
Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi

Son Dakika Haberleri
15:33 Bakan Kurum: "Arnavutluk'ta deprem konutlarının inşasına ocak sonu başlanacak" - Son Dakika
15:32 Patlayıcı imhasında evleri zarar gören mahalleli polis araçlarını yaktı - Son Dakika
15:32 Köpeklerden kaçan iki kişinin iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
15:32 Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den "Çiçek Abbas" atışması - Son Dakika
15:31 EÜ'de "Tarım Eğitiminin 174. Yılı" kutlandı - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 15:36:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz'de tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı; 3 balıkçı aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]