Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de tatilcilere dalga engeli
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Karadeniz'de tatilcilere dalga engeli

46 dakika önce

Karadeniz'de lodosun etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle denize giremeyen tatilciler sadece denizi ve dalgaları seyretmekle yetindi.

Karadeniz'de tatilcilere dalga engeli, System.String[]
Karadeniz'de lodosun etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle denize giremeyen tatilciler sadece denizi ve dalgaları seyretmekle yetindi.

Düzce'de yazın tadını çıkartmak isteyen tatilciler dalga engeliyle karşılaştı. Denize girmek hayaliyle Karadeniz'in yolunu tutan ve Akçakoca'ya gelerek yaz tatillerini geçirmek isteyen tatilciler, dalgalar nedeniyle denize girmedi. Tatilciler sadece denizi ve dalgaları seyretmekle yetindi.

Diğer taraftan bazı tatilciler de dalgalara rağmen denizin tadını çıkartmak için plajlara koştu. Dalgaların arasında denizin tadını çıkartmak isteyen tatilciler, kısa süreli denizde yüzse de deniz sefasına dalgalar nedeniyle uzun sürmedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:38 Kaynak: İHA
Akçakoca, Düzce, Dalgalar, Karadeniz, Güncel
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