Karadeniz'de tatilcileri cankurtaranlar hayata bağladı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca sahillerinde Karadeniz'e girerek serinlemek isteyen ve boğulma tehlikesi geçiren 250 kişi, cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi sahilleri, yaz boyunca tatilcilerin serinlemek için yoğun olarak tercih ettiği adreslerden biri oldu. Yaz ayı boyunca tatilcilere ev sahipliği yapan Akçakoca sahilleri, pandemiye rağmen serinlemek için tatile gelenlerle doldu. 3 Mavi bayraklı plajı ile tatilcilere temiz deniz hizmeti sunan Akçakoca sahillerinde denize giren tatilcilerden bazılar ise çeken akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi atlattı. Karadeniz sularında boğulmak üzere olan vatandaşlara ise Akçakoca Belediyesi ve Akçakoca Kaymakamlığı tarafından istihdam edilen cankurtaranlar müdahale etti. Sahil boyunca hizmet veren 10 cankurtaran, yaz ayı boyunca 250 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

"Dip akıntısı olduğu için insanların burada fazla açılmaması gerekiyor"

Akçakoca sahillerinde vatandaşların can güvenliğini sağladıklarını dile getiren cankurtaran Hami Karakaya, "5 Belediye personeli var cankurtaran olarak. 5 tanede kaymakamlık cankurtaran personeli var. Toplamda 10 cankurtaranız. İnsanları fazla açılmamaları konusunda uyarıyoruz. Açılanları da uyararak sahile dönmelerini istiyoruz. Dalgalı havalarda denize girme yasağı oluyor. O yasağı insanlara iletiyoruz. Jetski ile ilerideki insanlara müdahale ediyoruz. Bu sezonda Akçakoca'da yaklaşık 250 civarında boğulma vak'asına müdahale ettik. Akçakoca denizi dip akıntısı olduğu için insanların burada fazla açılmaması gerekiyor. Akıntıya kapılabilirler çünkü. Akıntı insanları açığa doğru çekiyor buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bizlerde uyarılarda bulunuyoruz. Cankurtaran olmak için eğitim almak gerekiyor. Ben 4 senedir cankurtaranlık yapıyorum. İnsanların hayatlarını kurtarmak bana zor gelmiyor. Hayatlarını kurtardığımız için minnettar oluyorlar. İnsanlar hastaneden çıkınca yanımıza geliyor ve şükranlarını sunuyorlar" diye konuştu. - DÜZCE