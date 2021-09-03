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KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU - Son Dakika

KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU

03.09.2021 11:44

KARADENİZ'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlar balıkla dolarken; istavrit kilosu 28, çinekop 52, çupra ile levrek 62 liradan satılıyor, palamutun tanesi ise 35 lira.15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi.

KARADENİZ'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlar balıkla dolarken; istavrit kilosu 28, çinekop 52, çupra ile levrek 62 liradan satılıyor, palamutun tanesi ise 35 lira.

15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadeniz'deki balıkçılar, tekneleri ile 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Yeni sezonun ilk günlerinde tezgahlar balıkla doldu. İstavritin kilosu 28, çinekopun kilosu 52 lira. Çupra ile levrek 62 liradan satılırken, palamutun tanesi ise 35 lira. Vatandaşlar, ilk günlerde yüksek seyreden balık fiyatlarının düşmesini bekliyor.

'BALIĞIN BOLLAŞMASINI BEKLİYORUZ'

Balıkçı Emir Alp Cenikli, "Yeni sezon, tüm balıkçı camiasına ve balık sevenlere hayırlı olsun. İnsanlar da balığı özledi. Şu anda balığa talep var. Fiyatları öğrenmek isteyenler olduğu gibi alıp gidenler de var. Mezgit, istavrit, çinekop gibi küçük balıklar, şu an için bol görünüyor. Havalar soğudukça balığın bollaşmasını bekliyoruz. Bu da fiyatlara yansıyabilir. İlerleyen günler, önümüzü görmek açısından daha iyi olacaktır" diye konuştu. Balık almaya gelen Erdoğan Bacık da "Balık tezgahı zenginleşmiş, bu durumdan mutluyuz. Balık fiyatları sezon açılışına göre normal ama ilerleyen dönemler de düşeceğini düşünüyorum" dedi.

'İNŞALLAH BU SENE BALIĞA DOYACAĞIZ'

Fiyatların düşmesini beklediklerini belirten Serkan Acar ise "Sezon açılışına göre fiyatlar biraz yüksek, ama elbette düşecektir. İnşallah bu sene balığa doyacağız" ifadelerini kullandı. Fiyatları yüksek bulan Bayram Ürer de "Tezgahlar güzelleşmiş, ağzımız tatlanacak. İnşallah, yeni sezon balıkçılar için de vatandaşlar için de hayırlı olur. Fiyatlar tabii ki biraz yüksek ama bollaştıkça ucuzlar" dedi.

KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU
KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU
KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU
KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU
KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU
KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU
KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU
KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU
KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU
KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU

Av Yasağı, Karadeniz, Eylül, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE TEZGAHLAR BALIKLA DOLDU - Son Dakika


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