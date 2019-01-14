Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Torik Bereketi

Karadeniz'de Torik Bereketi

57 dakika önce

Karadeniz'de nadir görülen ve balıkçılarca avlanan 6 ve 7 kilogram ağırlığındaki torik balıklarının tanesi 180 ile 220 liradan satışa sunuldu.

Karadeniz'de Torik Bereketi, System.String[]
Karadeniz'de nadir görülen ve balıkçılarca avlanan 6 ve 7 kilogram ağırlığındaki torik balıklarının tanesi 180 ile 220 liradan satışa sunuldu.

Karadeniz'de nadir görülen torik balıkları, balıkçıların ağlarına takılmaya başladı. 6 ve 7 kilogram ağırlığındaki torikler tanesi 180 ile 220 lira arasında müşteriye sunuldu.

Balıkçı Olcay Karabulut, "Bu zamanlarda normalde torik olmaz. Deniz gerçekten çok bereketli olduğu için günde 50-60 tane torik ağlarımıza takılıyor. Şu anda tezgahımızda bulunan torik 7-7,5 kilo. Dün 12 kilo vardı. 180-200-220 TL arasında satılıyor. Bu sene deniz gerçekten bereketli. Ne isterseniz var" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:20 Kaynak: İHA

Karadeniz, Güncel
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