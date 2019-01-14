Karadeniz'de Torik Bereketi
2 saat önce
Karadeniz'de torik bereketiSİNOP - Karadeniz'de nadir görülen ve balıkçılar tarafından avlanan 6 ve 7 kilogram ağırlığındaki torik balıklarının tanesi 180 ile 220 liradan satışa sunuldu.
Karadeniz
'de torik bereketi
SİNOP - Karadeniz'de nadir görülen ve balıkçılar tarafından avlanan 6 ve 7 kilogram ağırlığındaki torik balıklarının tanesi 180 ile 220 liradan satışa sunuldu.
Karadeniz'de nadir görülen torikler balıkçıların ağlarına takılmaya başladı. 6 ve 7 kilogram ağırlığındaki torikler tanesi 180 ile 220 lira arasında satışa sunuldu.
"Deniz gerçekten bereketli, ne isterseniz var"
Balıkçı Olcay Karabulut konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu zamanlarda normalde torik olmaz. Deniz gerçekten çok bereketli olduğu için günde 50-60 tane torik ağlarımıza takılıyor. Şu anda tezgahımızda bulunan torik 7-7,5 kilogram. Dün 12 kilogram vardı. 180-200-220 TL arasında satılıyor. Bu sene deniz gerçekten bereketli. Ne isterseniz var" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:04 Kaynak: İHA
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