Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Türk-Rus Gemileri Askeri Tatbikat Yaptı

Karadeniz'de Türk-Rus Gemileri Askeri Tatbikat Yaptı

1 saat önce

Rus Karadeniz Filosu, Türk Deniz Kuvvetleri ile birlikte Karadeniz'de ortak tatbikat düzenledi.

Karadeniz'de Türk-Rus Gemileri Askeri Tatbikat Yaptı, System.String[]
Rus Karadeniz Filosu, Türk Deniz Kuvvetleri ile birlikte Karadeniz'de ortak tatbikat düzenledi.

Rusya'nın Karadeniz Donanması Bilgi Sağlama Birimi Başkanı Aleksey Rulyev Karadeniz'de yapılan tatbikat ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Novorossiysk deniz üssünün iki gemisinin mürettebatı, devriye gemisi 'Vasiliy Bıkov' ve mayın tarama gemisi 'Valentin Pikul', Türk korvet gemisi 'Burgaz' ve mayın tarama gemisi 'Akçay'ın mürettebatı ile Türk-Rus ortak askeri tatbikatı yaptı." ifadelerini kullandı.

Her iki tarafın mürettebatının Karadeniz'de birlikte çalıştıklarını belirten Rulyev, gemilerin olası mayın tehlikesi altındaki bölgeden çıkarma çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemiler, 6- 8 Mart tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de müşterek olarak düzenlediği "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı" kapsamında Novorossiysk limanına demir atmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Karadeniz, Güncel
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