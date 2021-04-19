Karadeniz'de vaka artışları sürüyor - Son Dakika

Karadeniz'de vaka artışları sürüyor

TRABZON - Korona virüs vaka sayılarında riskli illerin yer aldığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde vatandaşlar uyarılara uymayınca vakalardaki artış da devam etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'deki ilk günlerinden itibaren riskli bölgeler arasından kurtulamayan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde vaka sayılarındaki artış sürüyor. Bölgede korona virüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığının tespit edilmesinin ardından Ramazan ayının gelmesiyle bir risk daha ortaya çıktı. Tüm uyarılara rağmen aile içi ziyaretlere devam eden vatandaşlar yasak olmasına rağmen iftarlarda da bir araya geldikleri belirlendi.

Riskli illerin yer aldığı bölgede vaka sayıları artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan tarihleri arasında illerin nüfusa oranla Covid-19 vaka haritasını açıkladı. İllere göre haftalık 100 bin kişide görülen Korona virüs vaka sayıları açıklanırken, Trabzon'da vaka oranı 359,28'den 409,90'a, Rize'de 453,31'den 516,03'e, Artvin'de 223,60'tan 230,09'a, Gümüşhane'de 239,23'ten 242,76'ya, Giresun'da ise 591,01'den 624,22'ye yükseldi.

"İnsanlarımız çok bilinçsiz"

Kuralların arttırılması gerektiğinin altını çizen Trabzonlu Harun Ünal, "İnsanlarımız çok bilinçsiz. Katı kurallar gelmesi gerekiyor. Tam kapanma ve ya cezaların arttırılması lazım. Bunlar yapılmadığı sürece insanlar sürekli bir araya gelecekler. Çok uzun süre oldu. İnsanlar sıkıldı. Bir araya gelmek istiyorlar. Buna müdahale edilmesi gerekiyor. Yoksa sayılar artacak. Vaka sayılarında riskli iller konumundan düşmüyoruz. Böyle giderse düşeceğimizi de düşünmüyorum. İnşallah herkes bilinçlenir" dedi.

"İftarı evde ailenle yapacaksın"

Toplu iftarların çok yanlış olduğu kaydeden Ali Hamzaoğlu ise, "İftar toplu yapılmaz. Evde ailenle yapacaksın. En sağlıklısı o" şeklinde konuştu.

Herkesin kendi evinde iftar yapması gerektiğini vurgulayan Ali Kemal Kalfa da, "Türkiye haritası kırmızı olmuş. Yazık günah. Toplu iftar yapmasınlar. Herkes kendi iftarını evinde yapsın" diye konuştu.

Evinden başka bir yere gitmediğini dile getiren Bekir Güneş, "Evimden başka bir yere gitmiyorum. Bunu sadece bu şekilde atlatabiliriz. Başka çaresi yok. İşi olan olmayan herkes sokaklarda geziyor. Bu böyle olmaz" dedi.

Trabzonlu Emrullah Akay ise, "Yasak varsa buna uymamız gerekiyor. Yoksa durum ortada, kötü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan havanın ısınmasını fırsat bilen Trabzonlular, tüm uyarılara rağmen park ve bahçeleri doldurdu, mesafeler hiçe sayıldı.