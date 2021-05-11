TRABZON VAKA SAYISINDA, EN AZ DÜŞÜŞ YAŞANAN İL TRABZON - Son Dakika

KARADENİZ Bölgesi'deki iller arasında geçen haftaya oranla en az düşüşün yaşandığı Trabzon'da uzmanlar uyarılarını sürdürdü. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da, 'İlimiz şehir dışından geleni gideni fazla olan bir il. Bu yüzden vaka sayılarındaki düşüşün ilimizde biraz daha ağır yaşanması normal karşılanabilirö dedi.

Koronavirüs risk haritasında 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında geçen hafta olduğu gibi bu haftada da düşüş görüldü. 'Tam kapanma', aşılama ve beraberindeki tedbirlerle, güncel haritada; Trabzon'da da vaka sayıları düştü. Güncel haritaya göre; Karadeniz'de Trabzon'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 237,71'den 198,55'e geriledi.

VAKA SAYISINDA, EN AZ DÜŞÜŞ YAŞANAN İL TRABZON OLDU

Karadeniz'de, güncel haritada vaka sayısı, en az düşüş yaşanan il Trabzon oldu. Kentte uyarılarını sürdüren uzmanlar, özellikle tam kapanma sonrasında tedbirlere daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kent sakinleri de, yaşanan düşüşte, 'tam kapanma' tedbirin çok etkin rol oynadığını savunup, iyimser tablonun sürmesi temennisinde bulundu.

'İL DIŞINDAN GELİP 16 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI'

Sağlık Müdürü Hakan Usta, tam kapanma öncesinde şehir dışından Trabzon'a gelenlerin fazla olduğuna dikkat çekerek, 'Türkiye'de vaka sayılarının düşüyor olması sevindirici bir haber. Trabzon'da da vaka sayılarında azda olsa bir düşüşü görüyoruz. İlimiz şehir dışından geleni gideni fazla olan bir il. Bu yüzden vaka sayılarındaki düşüşün ilimizde biraz daha ağır yaşanması normal karşılanabilir. Kapanma sürecinde şehrimizin aldığı göç itibari ile çok endişelerimiz oldu. Bir ilçemizde il dışından gelen bir vatandaş yüzünden 16 kişiye virüs bulaştı. Bu tür olayların olabileceğini düşünüyorduk. Aynı durum diğer illerimizde de yaşanmasın diye tedbirlerimizi ve uyarılarımızı devam ettiriyoruzö dedi.

'AŞIYA TALEP YOK'

Koronavirüsle olan mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu kaydeden Usta, 'Vaka sayılarındaki düşüşün aşılanma ve tam kapanma ile birlikte arttığını gördük. Özellikle aşı bizim için olmazsa olmazımız pandemiyi bitirebilmek adına en büyük silahımız. İlimiz aşı anlamında biraz zayıf. Aşı sırası gelmiş olan vatandaşlarımızın aşıya biraz daha fazla talepli olması gerekiyordu. İlimiz bu anlamda biraz zayıf. Aşıda alternatif olması vatandaşlarımızın biraz kafasını karıştırmış olabilir ama ne olursa olsun burada önemli olan aşılanmaktır. Hangi aşıya erişebiliyorsak onu mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Aşı sorunumuz yok ama aşıya talep konusunda sıkıntılarımız varö diye konuştu.

'DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR'

Mahallede karantinaya alınan evlerin sayısının düştüğünü söyleyen Fatih Mahalle Muhtarı Salih Özkoçoğlu, 'Aşı ve tam kapanma ile birlikte vaka sayılarında düşüşler oldu. Ben mahalle muhtarıyım. Vaka sayıları her sabah bize geliyor. Eskiden mahallemizde 45'e yakın adres tespit ediyorduk. Ama şu anda 7 adrese kadar düştü. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ben mahalle sakinlerini sürekli geziyorum, onları tedbirli olmaları konusunda uyarıyorum. Maskesi olmaya maske veriyorumö şeklinde konuştu.

'DÜŞÜŞÜ KAPANMAYA BAĞLIYORUM'

Kent sakini Koçman Berber de, 'Vaka sayılarındaki düşüşü kapanmaya bağlıyorum. Kapanma ile birlikte insanlar arasındaki temas azaldı. İnsanların aşı olması ile beraber de virüse yakalanma oranı düştüö ifadelerinde bulundu.