Karadeniz'de vakalar düşüşte - Son Dakika

Karadeniz'de vakalar düşüşte

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 22-28 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki 8 ilde, vaka sayılarındaki düşüş sürdü.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 22-28 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki 8 ilde, vaka sayılarındaki düşüş sürdü. Haritada, geçen haftaya oranla düşüş yaşanmasına karşın Gümüşhane, 162,31'li vaka sayısı ile Türkiye'de vaka sayısı en yüksek il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Mayıs 2021 tarihli, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini açıkladı. Haritada, Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, Bayburt hariç, vaka sayılarında geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da düşüş görüldü. Bölgede aşılama ve beraberindeki tedbirlerle Trabzon, Samsun, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Sinop'ta vakalarda düşüş eğilimi devam etti.

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Güncel haritaya göre; Trabzon'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 93,73'den 72,92'ye, Samsun'da 97,19'dan 55,60'a, Giresun'da 84,69'dan 64,41'e, Sinop'ta 51,28'den 39,27'ye, Rize'de 119,64'den 83,63'e, Artvin'de 74,93'den 45,43'e, Ordu'da 117,28'den 88,78'e, Gümüşhane'de 163,72'den 162,31'e geriledi.

TEK ARTIŞ BAYBURT'TA, GÜMÜŞHANE ZİRVEDE

Haritada, geçen haftaya oranla bölgede vaka sayısı artan tek il Bayburt oldu. Bayburt'ta, son bir haftada yüzde 18,50'lik artışla, 65,93 olan vaka sayısı 78,13'e yükseldi. Haritada, geçen haftaya kıyasla; yüzde eksi 0,86'lık düşüş görülmesine rağmen Gümüşhane, kırımızı kategoride yer alıp, 162,31'lik oranla Türkiye'de vaka sayısı en yüksek il oldu.

SAMSUN VE RİZE, EN ÇOK AZALIŞTA İLK 10'DA

Bu arada, Samsun ve Rize; ülke genelinde son bir haftada vaka sayısı en çok azalan ilk 10 il arasında sıralamaya girdi. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı tabloya göre; 41,59'luk azalışla Samsun, 4'üncü sırada, 36,01'lik azalışla Rize ise 6'ncı sırada yer aldı.


Fahrettin Koca, Karadeniz, Gümüşhane, Mayıs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Karadeniz'de vakalar düşüşte - Son Dakika
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