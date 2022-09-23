KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR AZALDI, ÇAYDA REKOLTE DÜŞTÜ - Son Dakika
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KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR AZALDI, ÇAYDA REKOLTE DÜŞTÜ

23.09.2022 09:46

KÜRESEL ısınmanın etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz'de, meteorolojik verilere göre, bu yaz döneminde geçen yıla oranla yüzde 58 daha az alınan yağış nedeniyle kuruyan içme suyu kaynakları ve dere yataklarının ardından, çay tarımı da olumsuz etkilendi.

KÜRESEL ısınmanın etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz'de, meteorolojik verilere göre, bu yaz döneminde geçen yıla oranla yüzde 58 daha az alınan yağış nedeniyle kuruyan içme suyu kaynakları ve dere yataklarının ardından, çay tarımı da olumsuz etkilendi. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çay rutubetli ve yağışı bol olan yerlerde yetiştiği için yağışlar azalınca rekolte de düşüyor dedi.

Küresel ısınmanın etkileriyle Doğu Karadeniz'de son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getiriyor. Bölgede, haziranda 109,4 kilogram yağış ile son 90 yılın yağış rekoru kırılırken, takip eden aylar ise kurak geçti. Meteorolojik verilere göre, geçen yıl temmuz ve ağustos ayları ile bu senenin aynı dönemlerinde ortalama yüzde 58 daha az yağışın düştüğü bölgede, içme suyunun ardından bazı dereler de kurumaya başladı.

İçme suyu sıkıntısının yaşandığı bölgede tasarruf uyarıları yapılırken, oluşan kuraklıktan çay tarımı da olumsuz etkilendi. Geçen yıl mayıs ve ağustos aylarında 1 milyon 64 bin ton yaş çay hasadı yapılırken, bu senenin aynı dönemlerinde yüzde 15 daha az oranla 900 bin ton çay toplandı. Rutubetli ve bol yağışlı iklimlerde yetişen çayda rekolte düşüklüğüyle birlikte üretilen kuru çay miktarı da azaldı.

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim geçen seneye göre rekoltede yüzde 15 gibi bir kayıp olduğunu belirterek, Üçüncü sürgünde belki düzelir diyorduk ama hava şartları yine farklılaşınca sanırım yüzde toplamda 10-15 gibi rekoltede bir düşme olacak. Mayıs ayında havaların soğuk geçmesi neticesinde biraz hava şartlarından kaynaklı biraz da üreticilerin yabancı işçilere bağlı kalarak çaylarını kilo işi toplatmasından dolayı odunsu kısma kadar inildiği için bitkinin sürgün verme şansı azalınca, ister istemez rekoltede hem hava şartlarından hem de toplama kaynaklı düşüşler yaşanmaktadır diye konuştu.

'TEMENNİMİZ YAĞIŞLARIN MAKUL SEVİYELERDE KALMASI'

Çayın rutubetli ve yağışı bol olan yerlerde yetiştiği hatırlatan Alim, Yağışlar azalınca sadece rutubet tek başına bu işi çözemeyeceği için yağışın azalması sonucu su olmayacağından ister istemez rekoltede daha da düşme olabilir. Temennimiz yağışların eskisi gibi makul seviyelerde kalması, veriminde tekrar düzelmesi ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz, Çaykur, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR AZALDI, ÇAYDA REKOLTE DÜŞTÜ - Son Dakika

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