Karadeniz'de yaşanan boğulma vakaları polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarının artmasının ardından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kapı kapı gezen polis ekipleri, broşür dağıtarak vatandaşları boğulma ve dip akıntısı konusunda uyarıyor.

Son zamanlarda Karadeniz sahillerinde yaşanan boğulma vakaları Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Birçok insanın hayatını kaybettiği, onlarca insanında boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldiği olayların ardından çalışma başlatan Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahillerde vatandaşları boğulma vakalarına ve dip akıntısına ve çeken akıntıya karşı uyarılarda bulundular. Boğulma olaylarına karşı Akçakoca Kaymakamlığı tarafından hazırlanan el broşürlerini dağıtan ekipler, sahillere de uyarı broşürleri astı.

Ayrıca ekipler, Akçakoca'ya çalışmaya gelen Fındık işçileri ile günübirlik ve konaklamaya gelen tatilcileri de özellikle dip akıntısının olduğu bölgeler hakkında bilgilendirdiler. - DÜZCE