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Karadeniz'de yaşayan Ukraynalılar, "Ukrayna'nın Yanında Kal" kampanyasına katıldı - Son Dakika

Karadeniz'de yaşayan Ukraynalılar, "Ukrayna'nın Yanında Kal" kampanyasına katıldı

12.02.2022 15:17
Karadeniz'de yaşayan Ukraynalılar, "Ukrayna'nın Yanında Kal" kampanyasına katıldı

Karadeniz'de yaşayan Ukraynalılar, #StandWithUkraine (Ukrayna'nın Yanında Kal) kampanyasına katılmak için Samsun'da bir araya geldi.

Karadeniz'de yaşayan Ukraynalılar, #StandWithUkraine (Ukrayna'nın Yanında Kal) kampanyasına katılmak için Samsun'da bir araya geldi.

Samsun ve çevre illerde yaşayan Ukraynalılar, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin durması ve Rusya'nın askeri hareketliliğine tepki göstermek için Atakum Halk İskelesi önünde toplandı.

Türk ve Ukrayna bayrakları açan grup, "StandWithUkraine (Ukrayna'nın Yanında Kal)" ve "Teşekkürler Türkiye" yazılı pankartlar taşıdı.

İstiklal Marşı ile Ukrayna'nın milli marşını söyleyen katılımcılar adına açıklama yapan Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, "Rusya'yı bu saldırıdan caydırmak için Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını istiyoruz. Türkiye'nin burada rolü çok önemli. Bütün dünya kimin saldırgan tavır içinde olduğunu görüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın etrafındaki askeri hareketliğine son vermesini istiyoruz." dedi.

Shymko, Ukrayna halkının hür ve özgür şekilde kendi topraklarında yaşamaya devam etmesini istediklerini vurgulayarak, dünyadan olası bir savaş senaryosundan Rusya'yı vazgeçirmek için mücadele etmesi konusunda yardım istedi.

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Karadeniz, Ukrayna, Samsun, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de yaşayan Ukraynalılar, 'Ukrayna'nın Yanında Kal' kampanyasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de yaşayan Ukraynalılar, "Ukrayna'nın Yanında Kal" kampanyasına katıldı - Son Dakika
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