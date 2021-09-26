KARADENİZ'DE YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ, ARAÇLAR YOLDA KALDI - Son Dakika

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü, bazı sürücüler, araçları ile yolda kaldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi, soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlerdeki yaylalar ise mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da yağan karla, beyaz örtüyle kaplandı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylaya çıkan bazı yollar kapandı. Yaylayada kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar da araçlarıyla, yolda kaldı. Bazı vatandaşlar kara saplanan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Kapanan yayla yolu ihbarla bölgeye gelen iş makineleriyle yeniden ulaşıma açıldı