Karadeniz'de yelken ve kano şöleni

Kano ve yelken sporunun gün geçtikçe güçlendiği Ordu'da Karadeniz sahilleri her gün renkli görüntülere sahne oluyor.

Ordu'da denizden daha çok yararlanmak ve su sporlarını geliştirmek amacıyla Ordu büyükşehir Belediyesi öncülüğünce kano ve yelken sporuna ilgi duyanları sayısı her geçen gün artıyor. Ordu sahilleri son zamanlarda kano ve yelkenlerle süsleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı çalışmalarla her geçen gün ilgi odağı olan yelken ve kano sporu Ordu'yu su sporları merkezi konumuna getiriyor. Daha öncesinde kano ve yelken sporunu tanımayan çocuklar şimdi ise yelken ve kanolarla denize açılıyorlar. Bu kapsamda eğitim gören sporcular kano ve yelkenleri ile Altınordu sahilinde izleyenlere görsel şölen yaşattı. Eğitim alanına gelerek destek veren Başkan Güler ve veliler ise çocuklarının heyecanlarına ortak oldular.

"Karadeniz, renkli bir deniz olacak"

Yapılan çalışmalar ile Ordu'nun denizini renklendirdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'nun denizle ilgili tüm imkanlarını sporcularımıza ayırmıştık. Bugün ise kanolarımız, yelkenlerimiz Ordu'muzun denizinde bulunuyorlar. Ordu'nun denizini, Karadeniz'i renklendirdiğimiz için çok mutluyuz. Ordu'da sporun bu kısmı eksikti. Kanolarla, yelkenlerle Ordu'nun Barbaroslarını geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah şehrimiz sporlarıyla, sporcularıyla kendinden söz ettirecek. Buradaki çalışmaları bugün zevk ve gururla izliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Aynı zamanda bu teknelerin yapımını da gerçekleştiriyoruz. Bu da aynı zamanda yeni bir istihdam sahası oluşturdu. Denizlerimiz bu çalışmalarla renklendiriyoruz. Karadeniz bundan sonra daha renkli bir deniz olacak" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız kano nedir bilmiyorlardı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'ya böyle bir imkan tanımasından memnun olduklarını dile getiren kano sporcusu velisi Birol İyigün, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'in Ordu'ya böyle bir imkan tanıması çok güzel oldu. 3 tarafı denizlerle çevrili memleketimizde güzel bir uygulama oldu. Çocuklarımız denizi tanıdılar, kanoyu bildiler. Daha öncesinde kano nedir bilmiyorlardı. Bizim çocuğumuzda bunu severek yapıyor ve geliyor. Allah razı olsun" dedi. - ORDU