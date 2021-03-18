Karadeniz'de yeterli av olmayınca Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunuldu - Son Dakika

Karadeniz'de yeterli av olmayınca Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunuldu

18.03.2021 13:05
Karadeniz'de yeterli av olmayınca Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunuldu, System.String[]

Karadeniz'de yeterli av olmayınca bugün Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunulurken, Karadeniz'de artık hiç görülmeyen Kılıç Balığı halin en çok ilgiyi gören balığı oldu.

Karadeniz'de yeterli av olmayınca bugün Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunulurken, Karadeniz'de artık hiç görülmeyen Kılıç Balığı halin en çok ilgiyi gören balığı oldu.

Kilosu 80-100 TL arasında satılan Kılıç Balığı'nın Ege Denizi'nde avlandığı ve İstanbul'dan satış için Trabzon'a getirildiği belirtildi.

Karadeniz'de bugünlerde yeterli avlanma olmayışı nedeniyle Trabzon Balık Halinde bir çok esnafın tezgahı boş kaldı. Balık olmaması nedeniyle Trabzon'a satış için balıklar İzmir ve İstanbul gibi illerden getirilirken, balık halinde en çok ilgiyi ise Ege Denizi'nde avlanan ve Trabzon'da satışa sunulan Kılıç Balığı oldu.

Ege Denizi'nde avlanan Kılıç Balığını tezgahta satışa sunan balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "İstanbul'dan geldi, Ege Denizi'nde avlandı. Bu zamanlar Kılıç Balığı'nın tam zamanı. Dolayısıyla Trabzon'da yavaş yavaş satışı artıyor. Kilosunu 80-100 TL arasında satıyoruz. Daha önce Trabzon'da tezgahlarda pek görülmedi. Şu an sezonun sonlarına doğru yaklaştık. Hamsi biraz daha az çıkıyor. Pahalı oluyor kazancı fazla olmadığı için çoğu tezgahlarda kapamak durumunda kalıyor. İri mezgit 60 TL, iyi hamsi 40 TL, istavrit 30-35 TL, Karadeniz Somonu 35 TL. Şu an genelde tezgahlarda bu tür balıklar satılıyor" dedi.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş ise hale balıkların genelde İstanbul ve İzmir taraflarından geldiğini belirterek "Şu an kısıtlı günlerde hamsi zaten bitmiştir. Tezgahları genelde kültür balıklarının yanı sıra istavrit, mezgit var. Fiyatlarda pek pahalı değil ancak vatandaş pek ilgi göstermiyor. Bazı tezgahların boş olmasının nedeni balığın pahalı olmasından kaynaklanıyor. Esnafın yarısından fazlası şu an kapatmış durumda. Yine de şükürler olsun tezgahlarımızda çeşitlerimiz var. İzmir, İstanbul tarafından gelen iri istavritimiz var kilosu 25 TL. Bunun yanı sıra Trabzon istavriti var kilosu 20 TL. Ege taraflarından gelen Kupez balığı kilosu 10 TL. Yine Ege'den gelen tombik balığımız var tanesi 25 TL" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Mustafa Alsan da sezonun yavan geçtiğini ifade ederek "Hamsi olmayınca diğer balıkların değeri de fazla olmuyor. Balığın olmaması esnafı olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla balık olmayınca bazı esnaf arkadaşlarımız mecburen kapatmak durumunda kalıyor" şeklinde konuştu. - TRABZON

Karadeniz'de yeterli av olmayınca Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunuldu
Karadeniz'de yeterli av olmayınca Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunuldu
Karadeniz'de yeterli av olmayınca Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunuldu
Karadeniz'de yeterli av olmayınca Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunuldu
Karadeniz'de yeterli av olmayınca Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunuldu
Karadeniz'de yeterli av olmayınca Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunuldu
Karadeniz'de yeterli av olmayınca Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunuldu

Karadeniz, İstanbul, Trabzon, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de yeterli av olmayınca Trabzon Balık Halinde İzmir ve İstanbul'dan gelen balıklar satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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