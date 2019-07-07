Karadeniz'de 'Yılın En'leri

Doğu Karadeniz
'e yönelik yayın yapan Karadeniz Haberci Dergisinin bölge okurları arasında geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Enleri' listesini girenler ödüllerini aldı. Ankara
'da bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Karadeniz Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak
, Karadeniz bölgesine yönelik 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların bölgenin sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda bölgeye hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz bölgemizin kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.
Gecede şu isimler ödül aldı:
Yılın Milletvekili- Muhammet Balta
(TBMM Çevre Komisyonu Başkanı)
Yılın Milletvekili- Bahar Ayvazoğlu
(Trabzon
Milletvekili)
Yılın Milletvekili- Metin Gündoğdu
(Ordu
Milletvekili)
Yılın Milletvekili- Necati Tığlı
(CHP Giresun
Milletvekili)
Yılın Rektörü: Prof.Dr.Nihat Dalgın (Sinop Üniversitesi
Rektörü) Onur Ödülü
: Mustafa Yılmaz (Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özlük İşleri Daire Başkanı)
Onur Ödülü: Mehmet Şaşmaz (Almanya
Sigarasız Yaşam Derneği Başkanı)
Onur Ödülü: Av.Zekai Sana
Onur Ödülü: Osman Şahin
(Almanya/ Frankfurt
Kültür Ataşesi)
Yılın Kurumu: FERRERO Fındık
Yılın Belediye Başkanları: İsa Demirci
(Ordu/ Akkuş
İlçe Belediye Başkanı), Recep Çebi
(Trabzon/ Araklı
İlçe Belediye Başkanı), Yusuf Yalçova (Ordu/ Kumru
İlçe Belediye Başkanı), Recep Yakar
(Giresun/ Bulancak
İlçe Belediye Başkanı), Burhan Takır
(Tirebolu
Belediye Başkanı), Hayrettin Kaya
(Sinop/ Ayancık
İlçe Belediye Başkanı), Ramis Uzun
(Beşikdüzü
Belediye Başkanı), İbrahim Sadık Edis
(Vezirköprü
Belediye Başkanı)
Yılın Yöneticisi: Erkut Çelebi
(Trabzon- Arsin Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı)
Hizmet Ödülü: Hamit Tecer (Ünye Madencilik
Yönetim Kurulu Başkanı), Arslan Soydan (TZOB Yönetim Kurulu Üyesi- Perşembe
Ziraat Odası Başkanı), Sebahattin Karakütük
(İşadamı/Karakütük Kereste)
Yılın Oteli: Tuncay Beyaz (NOVOTEL-Trabzon Genel Müdürü)
Yılın Akademisyeni: Dr.Erdal Arı (Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi)
Yılın Hastaneleri: Özel Ordu Sevgi Hastanesi, Çorum Hitit Üniversitesi
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Ordu Umut Hastanesi
Yılın Yöneticisi: Ümit Yaşar Kışla (Samsun
YEDAŞ Genel Müdürlüğü Müşteri Teknik Hizmetleri Koordinatörü), Nuri Özmen (İşadamı)
Yılın Kreşi: Şerife Özdoğru (Ordu Mavi Boncuk Kreş)
Yılın Firması: (AFTA AVM Şirketler Gurubu) - ORDU