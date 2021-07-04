Üye Girişi
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ - Son Dakika

KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ

04.07.2021 09:50

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde dik ve engebeli arazi yapısı, yol yapımını zorlaştırıyor.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde dik ve engebeli arazi yapısı, yol yapımını zorlaştırıyor. Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla planlanan 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı; 22 köprülü kavşak, 6 hemzemin kavşak, 17 tünelle 24 köprüden oluşuyor. 14,5 kilometresi tamamlanan proje, 2,5 milyar TL'ye mal olacak.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla, 28 kilometre uzunluğunda Kanuni Bulvarı projelendirildi. Karadeniz Sahil Yolu Yıldızlı mevkisinden başlayıp Maçka Yolu Gözalan mevkisinde son bulan projede, 22 köprülü kavşak, 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 17 tünel ve 24 köprü yer alıyor. 2,5 milyar TL'ye mal olacak projenin 14,5 kilometresi tamamlandı, kalan etaplarda çalışma sürüyor.

'TRAFİK RAHATLIYOR'

Projede biten etaplarda nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Karşıyaka, Beşirli, Yıldızlı ve Akyazı bölgelerinde oluşan trafiğin, Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve sahilden geçen ana yollara kısa mesafede güvenli bir şekilde dağılım imkanı sağlandı. Karşıyaka Kavşağı ve Erdoğdu Kavşağı'na kadar olan kısmın tamamlanıp trafiğe açıldığı çalışmalarda, Erdoğdu ile Cephanelik Kavşağı arasının da 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Değirmendere-Boztepe bağlantı yolu tamamlandığında, Çukurçayır bölgesindeki trafik yoğunluğunun azalacağı öngörülüyor. Kanuni Bulvarı Projesi'nin, Erzurum Yolu üzerinde yapılacak yeni terminal binasına erişimi de kolaylaştırması planlanıyor. Tüm bağlantıları tamamlandığında, eski Devlet Sahil Yolu, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantı da yapılmış olacak.

'ENGEBELİ ARAZİLER YOL YAPIMINI ZORLAŞTIRIYOR'

Kentte vatandaşlar, ulaşımın rahatlaması için Kanuni Bulvarı'nın tamamlanmasını bekliyor. Osman Aktürk, 'Kanuni Bulvarı güzel bir proje olacak. En azından bittikten sonra bu alan çevre düzenlemesi ve oluşturulacak yeşil alanlarla çok güzel bir hizmet olacak. Trabzon'a değer katacağını düşünüyorum. Coğrafi anlamda engebeli bir arazimiz var. Bu engebeli araziler yol yapımını zorlaştırıyor. Yol ve hizmet açısından biraz zor ve sıkıntılı olabiliyor ama sonucun çok güzel olacağına inanıyorum' diye konuştu.

'YOL YAPMAK ÖYLE KOLAY DEĞİL'

Coğrafi şartlar yüzünden yol ağının sıkıntılı olduğunu söyleyen Yılmaz Özdemir, 'Trabzon'da yol yapmak öyle kolay değil. Burada birçok yer istimlak edildi. Çok yer yıkıldı. Coğrafi şartları yüzünden yollar da biraz sıkıntılı oluyor. Yol yapılacak diye çok toz toprak yuttuk burada ama yol çalışması bittiğinde bu sıkıntılara değeceğine inanıyorum' ifadesini kullandı.

'BÖYLE BİR YOL LAZIMDI?

Kanuni Bulvarı yolunun gerekli olduğunu söyleyen Ecem Başköy de, "İlk defa burada yürüyorum. Gayet güzel oldu. Böyle bir yol lazımdı da. Bu yolu spor amaçlı yürüyüş yolu olarak da kullanabiliyoruz" dedi.

'ULAŞTIRMA BAKANLIĞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Mehtap Turan ise, "Bu yol bizim için çok güzel oldu. Akşamları sahile inme gereği duymuyoruz, yürüyüş yolu olarak da kullanıyoruz. Trafiği de oldukça rahatlattı. Çok memnunuz. Ulaştırma Bakanlığımıza ve devletimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ
KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ

Karadeniz Sahil Yolu, Karadeniz Bölgesi, Türk Lirası, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış 11:13 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı 10:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı Galatasaray'la anlaşmasını iki yıl uzatan Emre Akbaba, büyük indirime gitti 10:42 Galatasaray'la anlaşmasını iki yıl uzatan Emre Akbaba, büyük indirime gitti
Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor 10:33 Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz 09:06 Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 08:05 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı 00:02 Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği 22:24 Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi

Son Dakika Haberleri
11:19 Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı
11:12 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış
10:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
10:51 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi
10:41 Galatasaray'la anlaşmasını iki yıl uzatan Emre Akbaba, büyük indirime gitti
10:35 Tartıştığı kişiye "Senden hoca değil münafık bile olamaz" sözlerini kullanan genç az kalsın hapsi boyluyordu
10:34 Herkesi bu kareyle kandırmışlar! Liderleri müzisyen olan jigolo çetesindeki 18 kişi tahliye edildi
10:33 Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları devam ediyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
09:13 Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü
Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı         
11:20
Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz         
10:56
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları devam ediyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları devam ediyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı         
10:33
Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü         
09:13
3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış         
08:31
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı         
08:04
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı         
22:28
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu         
21:57
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 11:26:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KARADENİZ'DE YOL YAPIM ZORLUĞU; 28 KİLOMETRELİK YOLA 28 KAVŞAK, 17 TÜNEL, 24 KÖPRÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement