Karadeniz'de yunus sürüsü kamerada - Son Dakika
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Karadeniz'de yunus sürüsü kamerada

25.03.2022 21:07

Sinop'ta avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü adeta kılavuz kaptanlık yaptı.

Sinop'ta avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü adeta kılavuz kaptanlık yaptı.

Son zamanlarda yunus ölümleriyle dikkati çeken Sinop'tan nefes aldıracak görüntüler geldi. Sinop sahillerinde karaya vuranların aksine bu yunuslar denize açılan bir balıkçı teknesine eşlik etti.

Avlanmak için denize açılan balıkçı teknesi sevimli dostlarıyla Gerze açıklarında karşılaştı. Limana dönüş esnasında balıkçı teknesinin önünde yüzen yunus sürüsü tekneye adeta kılavuz kaptanlık yaptı. Yunusların uzun süre limana dönen tekne ile beraber yüzdükleri anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Balıkçılar da bu anları çektikleri görüntülerle kaydetti.

(İHA)

Karadeniz'de yunus sürüsü kamerada
Karadeniz'de yunus sürüsü kamerada
Karadeniz'de yunus sürüsü kamerada

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Kaynak: İHA

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