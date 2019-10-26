Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de "Zargana" balıkçıların yüzünü güldürdü
Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de 'Zargana' balıkçıların yüzünü güldürdü

Karadeniz'de "Zargana" balıkçıların yüzünü güldürdü

15 dakika önce

Karadeniz'de "Zargana" balıkçıların yüzünü güldürdüSİNOP - Karadeniz'de avlanmaya başlanan zargana balığı, hamsi ve palamuttan sonra en çok rağbet gören balık oldu.

Karadeniz'de "Zargana" balıkçıların yüzünü güldürdü

SİNOP - Karadeniz'de avlanmaya başlanan zargana balığı, hamsi ve palamuttan sonra en çok rağbet gören balık oldu.

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta, balıkçı tezgahlarına gelmeye başlayan zargana, balıkçıların yüzünü güldürdü. Sinoplu balıkçı Olcay Karaduman, erken başlayan hamsi sezonuna doyan Karadenizlilerin, yeni avlanmaya başlayan bol fosfor içeren zargana balığına yöneldiğini ifade etti. Karaduman, "Zargana çok meşhur bir balıktır. Bu aylarda çıkmaya başlar. Genelde az yakalanır fakat herkesin yılda en az 2 defa yemesi lazım. Gözlere çok faydalı bir balık türüdür. En çok fosfor içeren balıklardan biridir, sağlıklıdır" dedi.

Sinop'ta balıkçı tezgahlarında zargananın kilogramının 20 TL'den satıldığını belirten Karaduman, "Geldiği zaman 300-400 kilo arasında geliyor, hemen bitiyor. Kalan balığı da İstanbul, Ankara gibi şehirlere gönderiyoruz. Hem ızgara hem de tavada yenebilir ama buğlaması daha güzel olur. Izgarada da fazla pişmeden sulu şekilde yenmesini tavsiye ederiz" diye konuştu.

Karadeniz'de Zargana balıkçıların yüzünü güldürdü

Karadeniz, Türkiye, Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:08 Kaynak: İHA
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