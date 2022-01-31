Üye Girişi
Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 619 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 619 köye ulaşım sağlanamıyor

31.01.2022 13:45
Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 619 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 619 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 619 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 30, Almus'ta 25, Artova 28, Başçiftlik'te 3, Erbaa'da 8, Reşadiye'de 30, Pazar'da 3, Sulusaray'da 6, Turhal'da 29, Yeşilyurt'ta 7 ve Zile'de 18 olmak üzere 187 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Amasya'da da kar yağışı, köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent genelinde kar nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çorum'da gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 249 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kritik öneme sahip güzergahlar başta olmak üzere il genelindeki birçok noktada yol açma ve kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de ilçelerden Azdavay'da 6, Bozkurt ve Cide'de 1'er, Doğanyurt, Şenpazar ve Çatalzeytin'de 2'şer, İnebolu ve Küre'de 5'er olmak üzere 24 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

YORUMLAR
500

Kastamonu, Amasya, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 619 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:25 Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
13:11 Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
12:43 Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 13:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 619 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement