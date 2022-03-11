Karadeniz'deki 5 ilde 761 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Karadeniz'deki 5 ilde 761 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

11.03.2022 12:40
Karadeniz'deki 5 ilde 761 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 761 yerleşim biriminin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 761 yerleşim biriminin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Salıpazarı'nda 3, Ayvacık ve Tekkeköy'de 6'şar, 19 Mayıs'ta 2, Atakum ve Alaçam'da 12'şer, Yakakent'te 4, Ladik'te 13, Vezirköprü'de 10, İlkadım'da 11 olmak üzere 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendirerek yol açma çalışmalarına devam ediyor. 161 operatör, 146 işçi olmak üzere 307 personelden oluşan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 161 kamyon ve iş makinesiyle yolların açılması için çalışmaları sürüyor.

Sinop

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle merkezde 11, ilçelerden Erfelek'te 36, Ayancık'ta 58, Türkeli'de 33, Gerze'de 24, Dikmen'de 28, Durağan'da 1 olmak üzere 191 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 32, Erbaa'da 25 ve Zile'de 3 olmak üzere 60 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 41, ilçelerden Abana'da 9, Ağlı'da 12, Araç'ta 14, Cide ve Azdavay'da 36'şar, Bozkurt ve Küre'de 31'er, Çatalzeytin'de 39, Devrekani'de 15, Doğanyurt'ta 23, İhsangazi'de 7, İnebolu'da 72, Pınarbaşı'nda 25, Seydiler'de 6, Şenpazar'da 19, Taşköprü'de 4 olmak üzere 420 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya

Amasya'da da kar nedeniyle kapanan 41 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

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Kastamonu, Samsun, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'deki 5 ilde 761 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


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