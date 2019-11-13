Karadeniz'deki 5 kentin esnaf ve sanatkar birliklerinden demir yolu talebi

Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ile Ordu esnaf ve sanatkarları odaları birlikleri, Samsun ile Sarp arasında demir yolunun bölgeye kazandırılmasını istedi.

Beş ilin birlik başkanlarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Karadeniz'in kurtuluşunun tren yolu hatlarına bağlı olduğu belirtildi.

Tren yolu hatlarının bir an önce hayata geçirilmesinin hem bölge hem de ülke için çok önemli katkılar sağlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye gerek demir yolu gerekse hızlı tren yolu taşımacılığı başta istihdam olmak üzere ekonomik sorunların çözümünde önemli bir ivme kazandıracaktır. Yaratacağı istihdam olanakları nedeniyle göç veren değil, göç alan iller sınıfına da dahil olunacaktır. Bu durumda da ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel açıdan oluşan basınçlar da azalacaktır. Meydana gelen bu oluşum tüm Türkiye açısından daha dengeli bir şehirleşme yatırım dağılımı, yaşam olanakları ve sosyal adalet açısından daha dengeli bir toplum yaratacaktır."

Açıklamada, Türkiye'nin 100'üncü kuruluş yılındaki yüz büyük proje içinde olan Karadeniz-Tiflis- Bakü Tren Yolu projesinin geliştirilerek dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'e ulaşması halinde Türk ekonomisi için çok büyük bir avantaj yaratacağı ifade edildi.

Türkiye'nin geleceği açısından demir yolu ağı olmayan Doğu Karadeniz bölgesine projenin uygulanması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Proje ihalesi yapılmış Erzincan-Trabzon tren yolu hattı ile ÇED raporu tamamlanan Gümüşhane- Tirebolu demir yolunu tamamlayacak olan Samsun-Sarp hızlı tren yolu olmalıdır. Bu anlamda önemli olan uluslararası nitelikli Samsun-Sarp demir yolunun bölgemize kazandırılmasıdır." değerlendirmesine yer verildi.