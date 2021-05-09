"Tam kapanma" sürecinin onuncu gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta sakin bir gün geçiyor.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanmanın 10. gününde Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri en sakin günlerinden birini daha yaşadı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Gazipaşa Caddesi ve Uzun Sokak'ta başlattıkları altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: AA
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