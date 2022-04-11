Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi

11.04.2022 21:21
Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Karadeniz'de, Zonguldak Ereğli açıklarında, saat 20.38'de meydan gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Karadeniz'de, Zonguldak Ereğli açıklarında, saat 20.38'de meydan gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerine yer verdi.


Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi
YORUMLAR
500
Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi! Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi! Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi Pütürge'deki 5,2'lik deprem çevre illerden de hissedildi Pütürge'deki 5,2'lik deprem çevre illerden de hissedildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
21:15 Antalya'ya nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 15 santimetreyi buldu
20:48 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
20:48 Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi!
20:35 Öğrencilerin merakla beklediği zam muafiyeti için son söz İmamoğlu'nda!
20:31 Fransa'da sandıktan Karim Benzema'nın çıkması damga vurdu!
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
19:21 Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
18:34 Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 21:25:14. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement