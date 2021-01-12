Karadeniz'deki doğalgazın çıkartılmasına 2 bin kişilik istihdam

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Filyos'un kullanılacağını belirterek çalışma için 2 bin kişinin istihdam edileceğini ifade etti. Tutulmaz, "Uzun vadede gazın buraya çıkmasının hem psikolojik açıdan önemi var" diye konuştu.

2020 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin geleceği açısından Filyos Vadi Projesi'nin önemine dikkat çekti. Bölgenin liman, endüstri ve serbest ticaret bölgesi olmasının yanı sıra Türkiye Petrolleri tarafından da kullanılmasına dikkat çeken Tutulmaz, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgazın karaya çıkartılmasında 2 bin kişinin istihdam edileceğini ifade etti. Bölgede OSB'ler ile birlikte 20 bin istihdamın olacağının altını çizen Mustafa Tutulmaz, şöyle dedi:

"İlimiz açısından en önemli projelerden birisi de ilimizin geleceği açısından Filyos Vadisi ile ilgili Filyos Projesi'dir. Birkaç projenin bir arada olduğu projedir. Liman, endüstri bölgesi, serbest ticaret bölgesi şimdi yaptığımız çalışmayla lojistik merkezi, OSB, Sera OSB ve Gökçebey OSB aslında Filyos'u, Filyos Vadisi'ni Devrek'e kadar götüren alanda bir çalışma önümüzdeki süreçte önümüzdeki yüzyılda bu bölgenin yüzyılı olarak görebiliriz. Bunlar gerçekten kısa vadede o bölge sanayinin, üretimin, ülkemizin, gelişmesinin önemli merkezlerinden birisi olacak. Liman şu anda yüzde 99,5'ta çok az bir şey kaldı. Ama bir taraftan TPAO tarafından 6-7 aydır kullanılmakta. Geçen hafta o bölgede Enerji Bakanımızın açıkladığı üzere doğalgazımızın karaya çıkacağı bölge orası. Bu bölgede şu anda o bölge içerisinde doğalgazın borularının hazırlanması, döşenmesi, yine sondaj çalışmalarında 2 binin üzerinde kişi çalışmaya başlayacak. Orada bir istihdam oluşacak. Bunlar biraz teknik kişiler çoğunlukla ama 2 bin kişinin Zonguldak'tan yiyor, içiyor olması harcamasının bir kısmını Zonguldak'a bırakıyor olması önemlidir. Ama uzun vadede gazın buraya çıkmasının hem psikolojik açıdan önemi vardır. Hem çevrim santralinin burada yapılıyor olması dağıtıma buradan gidiyor olması ilimizin yeniden bir ülkemizin önemli illerinden konumuna sokuyor. Bu da geleceğe yönelik daha umutla bakmamız anlamına geliyor. Doğrudan sadece 12 bin kişinin çalışacağı beklentisi var." - ZONGULDAK