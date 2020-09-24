Karadeniz'deki gaz keşfi, 2025'ten sonra ihtiyacın yüzde 30'unu karşılayacak - Son Dakika

Karadeniz'deki gaz keşfi, 2025'ten sonra ihtiyacın yüzde 30'unu karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk üretimin 2023'te yapılacağını fakat sahanın plato üretim aşamasına 2024-2025'te ulaşabileceğini belirterek, "Mevcut tüketim oranına bakıldığında bu keşif, 2025'ten sonraki dönemde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk üretimin 2023'te yapılacağını fakat sahanın plato üretim aşamasına 2024-2025'te ulaşabileceğini belirterek, "Mevcut tüketim oranına bakıldığında bu keşif, 2025'ten sonraki dönemde piyasa ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayacak. Hatta uzun vadede daha fazlasını da karşılayabilir. Yani, piyasada yüzde 30 oranında rekabetçi ve fiyatı düşük bir doğal gaz tedariği sağlanmış olacak." dedi.

İletişim Başkanlığınca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alındığı "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlendi.

Bayraktar, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin enerji piyasalarında son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşandığını ve talebin artmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2002-2016 döneminde enerji sektörüne 60 milyar dolar yatırım çektiğini dile getiren Bayraktar, bu dönemde elektrik ve gaz talebinin 3 kat arttığını ifade etti. Talebi karşılayabilmek için özel sektör ve kamu sermayesinin kullanılması gerektiğini belirten Bayraktar, talebin yaklaşık yüzde 70'inin ithalat yoluyla karşılandığını bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 44 milyar dolar tutarında enerji harcaması yaptığına dikkati çekti, yıllık doğal gaz tüketiminin 45-50 milyar metreküp seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin 2017'de ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında kendi sondaj gemilerini ve ekipmanlarını devreye sokmak istediğini söyleyen Bayraktar, "Bu dönemde, açık deniz (offshore) sektörü yavaşlamaya başlamıştı ve biz gemilerimizi oldukça rekabetçi fiyatlarla satın aldık. Bunun bir ekonomik motivasyonu da var." dedi.

Yüzde 30 oranında düşük fiyatlı gaz tedariği

Bayraktar, bu kapsamda Karadeniz'de yapılan 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin bu yıl gerçekleştirilen ikinci en büyük keşif olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin doğal gazda uzun vadeli gaz kontratları mevcut ama bu kontratlardaki taahhütlerimize bağlı kalmamız gerektiği için bazen esnek hareket edilemiyor. Fakat bu keşif çok önemli bir zamanda gerçekleşti ve Türkiye gaz piyasası için bir kilometre taşı oldu. Birçok doğal gaz kontratının yenileme tarihi yaklaşıyor. Bu sözleşmeler tekrar masaya yatırılacak, üzerinde görüşülecek. Gaz keşfi, kontratların görüşülmesi açısından önem taşıyor. Karadeniz'deki sahadan ilk gazı 2023'te sisteme verebilmek asıl amacımız ama sahanın plato üretim noktasına ulaşması 2024-2025'i bulabilir. Bu dönemde, başka doğal gaz sözleşmelerinin de yenileme dönemi gelecek. Bu da Türkiye'nin tedarik portföyünde oldukça önemli gelişmeler yaşanacağı anlamına geliyor. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan üretilecek gaz rekabetçi olacak. Varolan sözleşmelerin tarihinin bitmesiyle Türkiye'de yeni bir dizi sözleşmeler imzalanacak ve bunlar büyük bir ihtimalle fiyat açısından çok daha rekabetçi ve avantajlı kontratlar olacak. Mevcut tüketim oranına bakıldığında bu keşif, 2025'ten sonraki dönemde piyasa ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayacak. Hatta uzun vadede daha fazlasını da karşılayabilir. Yani, piyasada yüzde 30 oranında rekabetçi ve fiyatı düşük bir doğal gaz tedariği sağlanmış olacak."

Libya anlaşması kapsamında yeni lisans

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de doğal gazda ithalat bağımlılığını azaltma motivasyonuyla sürdürdüğünü dile getiren Bayraktar, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Doğu Akdeniz'de hukuki ruhsatlar üzerinden hareket ediyor. Biz bu ruhsatlar çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Libya ve Türkiye arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması kapsamında yeni bir bölge için de ruhsat alındı." dedi.

Bayraktar, Doğu Akdeniz'in hidrokarbon kaynakları açısından potansiyeli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye 3-4 yıl önce bölgedeki ülkelerle hidrokarbon kaynaklarının Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya gönderilmesi konusunda görüşmeler yaptı. 'Bu proje Türkiye ve bölgenin enerji tedarik güvenliğini destekleyecekse, kazan-kazan ilkesine dayanıyorsa, bölgesel çatışmaları çözmeye yardımcı olacak ve ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaksa varız' dedik. Yapıcı bir yaklaşım benimsersek, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları da faaliyete geçirilebilir ve küresel piyasalarla paylaşılabilir."

Karadeniz'deki gaz keşfi, 2025'ten sonra ihtiyacın yüzde 30'unu karşılayacak

Bayraktar, Karadeniz, Sakarya, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'deki gaz keşfi, 2025'ten sonra ihtiyacın yüzde 30'unu karşılayacak - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı 2 erkek ile 1 kadın, sokak ortasında sopalarla birbirine girdi! O anlar kamerada Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak
Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
21:33
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu         
20:31
Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi         
19:53
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı         
19:35
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm         
18:17
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 21:46:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz'deki gaz keşfi, 2025'ten sonra ihtiyacın yüzde 30'unu karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei