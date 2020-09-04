Karadeniz'deki gaz, sanayi ve binaların 12 yıllık ihtiyacını karşılayabilir - Son Dakika

Karadeniz'deki gaz, sanayi ve binaların 12 yıllık ihtiyacını karşılayabilir

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı sağlaması için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiyle sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiğini belirterek, "320 milyar metreküp yerli doğal gaz, tüm...

Karadeniz'deki gaz, sanayi ve binaların 12 yıllık ihtiyacını karşılayabilir, System.String[]

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı sağlaması için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiyle sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiğini belirterek, "320 milyar metreküp yerli doğal gaz, tüm ithal doğal gaz kaynaklarını ikame etmesi halinde Türkiye'nin doğal gaz tüketimini 7 yıl, sadece binalar ve sanayi için kullanılması halindeyse 12 yıl karşılayacak potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

Saygın, yazılı açıklamasında, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezince hazırlanan "Enerji Dönüşümünde Yerli Doğal Gazın Rolü" çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin bugünkü rakamlarla ortalama 80 milyar dolarlık ekonomik faydası olduğuna işaret eden Saygın, bu rakamın Türkiye'nin yıllık toplam enerji ithalatının yaklaşık iki katına eşit olduğunu aktardı.

Saygın, bulunan kaynağın ithalatı azaltacağına dikkati çekerek, "Gazın çıkarılması da yeni bir sektörün ortaya çıkmasına kapı açacak. Ayrıca doğal gaz zincirinde yer alan sektörlerin gelişmesi ve istihdam yaratılması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Keşfin, Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı sağlaması için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğiyle birlikte sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizen Saygın, şu bilgileri paylaştı:

"320 milyar metreküp yerli doğal gaz, tüm ithal doğal gaz kaynaklarını ikame etmesi halinde Türkiye'nin doğal gaz tüketimini 7 yıl, sadece binalar ve sanayi için kullanılması halindeyse 12 yıl karşılayacak potansiyele sahip. Sürdürülebilirliği sağlamak için enerji tüketen sektörlerin yerli doğal gazı temiz enerji kaynaklarıyla desteklemeleri önem arz edecektir. Bu kaynakların en önemlilerinden biri ise enerji verimliliği. Enerjisini daha verimli kullanan ve talebini akıllı teknolojilerle yöneten son tüketicinin ihtiyaç duyacağı enerji azalacaktır. Bu da sınırlı miktardaki yerli doğal gaz kaynaklarının daha uzun süreli ve daha verimli kullanılmasına olanak tanıyabilir."

Keşif, enerji dönüşümünde önemli rol oynayacak

Çalışmaya göre, yerli doğal gazın enerji tüketicisi sektörlerin dönüşümünde önemli bir araç olacağı öngörülüyor.

Yerli kaynakların enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklı ısı ve yenilenebilirden üretilen elektrikle desteklenmesi enerji dönüşümü için kritik önem taşırken, hidrojenin de doğal gaz şebekesine entegre edilmesiyle gaz ithalatı azaltılabilecek.

Yerli doğal gaz kaynaklarının en verimli ve düşük maliyetli kullanımı için Türkiye'nin mevcut enerji ve iklim stratejilerine ilişkin bir yol haritasının geliştirilmesi ve bunun etkilerinin araştırılması önem arz ediyor.

Elektrik üretim sektöründe yerli doğal gaz kaynaklarının kullanımının düşük karbonlu bir sisteme geçişte yenilenebilir enerjinin şebeke entegrasyonu için gerekli olan esnekliği sağlayacak şekilde planlanmasına ihtiyaç duyuluyor.

Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'deki gaz, sanayi ve binaların 12 yıllık ihtiyacını karşılayabilir - Son Dakika Ekonomi

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