ZONGULDAK KARADENİZ'DEKİ GAZ, TÜRKİYE'NİN YILLIK İHTİYACININ YÜZDE 30'UNU KARŞILAYACAK

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (ZBEÜ) 12- 13 Şubat 2021 tarihinde düzenlediği Filyos Çalıştayı, kitap haline getirildi. 80 katılımcının bilimsel ve akademik görüşleriyle katkı verdiği çalıştayın sonuç bildirgesinde, Karadeniz'de çıkartılacak doğalgaz ile ilgili olarak, "Henüz keşfedilen gaz miktarı bile ülkemizin son 33 yılda tükettiği doğalgazın yarısına denk gelmektedir. Bu bağlamda bölgede keşfedilen doğalgaz kuyuları üretime geçtiğinde ülkemizin yıllık doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılama kapasitesine sahip olabilecektir" denildi.

ZBEÜ, şubat ayında Filyos Vadisi Projesi'ne akademik, teknolojik ve bilimsel alt yapı desteği sağlanması ve üniversite iş birliği amacıyla Filyos Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkileri katıldı. İki gün süren çalıştayda, toplam 80 katılımcı, bilimsel ve akademik çalışmalarıyla Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Limanı ve TPAO'nun çalışmalarıyla ilgili bilgiler sundu.

Çalıştay, 'Yatırım, üretim, istihdam' adıyla kitap haline getirildi. 325 sayfalık kitapta, çalıştayın sonuç bildirgesi, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak yayınlandı. Kitabın tanıtım toplantısı, ZBEÜ toplantı salonunda Vali Mustafa Tutulmaz, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Vali Tutulmaz, Filyos'un gelecek yüzyılın projelerinden biri olacağını belirterek, "O bölge önemli bölgelerden biri olacak. Bölgede bir imar kirliliğine sebep olmaması için, ileride çarpık yapılaşma olmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bölgenin tamamında bir imar çalışmasına başladılar. Liman ana bölümü bitti. Arkasından şu anda TPAO çalışmalarına başladı. O bölgede yatırımcılarımız hızlı bir şekilde orayla ilgilenmeye başladılar. Burası hem ilimiz hem ülkemizin kalkınması adına önemli bir proje. Bununla ilgili çalıştayı kitabını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

'DOĞALGAZ İHİTİYACININ YÜZDE 30'UNU KARŞILAYACAK'

Filyos Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde ise Türkiye'nin son 33 yılda 800 milyar metreküp doğalgaz ithal ettiğine dikkat çekildi. Filyos'un özellikle Karadeniz açıklarında bulunan doğalgazın karaya çıkartılacak alan olmasıyla önemini daha da arttırdığı anlatılan bildirgede, şöyle denildi:

"Henüz keşfedilen gaz miktarı bile ülkemizin son 33 yılda tükettiği doğalgazın yarısına denk gelmektedir. Bu bağlamda bölgede keşfedilen doğalgaz kuyuları üretime geçtiğinde ülkemizin yıllık doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılama kapasitesine sahip olabilecektir. Ülkemizin enerji talebi hızla aratan bir ülke olduğu dikkate alındığında, doğalgaz keşfinin önemi daha da artmaktadır. Doğalgaz keşfinin hem ülkemizin enerji arz güvenliği hem de makroekonomik hedeflerini destekleyecek etkili bir adım olacağı anlaşılmaktadır. Bölgede doğalgazın karaya çıkarılması ve işlenmesi yanında kurulması muhtemel yan sektörlerin katma değeri yüksek yüzlerce kimyasal ve petrokimya ürünü ticarileştirme potansiyeli Filyos Vadi Projesini ayrıca önemli kılmaktadır. Proje tam olarak hayata geçtiğinde 10 bin kişinin üzerinde bir istihdam ön görülmektedir. Oluşması muhtemel nüfusun ihtiyaçları için eğitim, sağlık, sosyal donatı alanları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar konusunda şimdiden bir hazırlık yapılması gerekmektedir. Endüstri bölgesi mevcut alanın genişletilmesi yönünde alanların revize edilmesi, yeni üretim tesislerinin ve daha çok istihdamın bölgeye kazandırılmasının önünü açacaktır."