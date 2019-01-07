Son Dakika Haberleri: Karadeniz'deki Gemi Faciası

Karadeniz'deki Gemi Faciası

1 saat önce İlandır

Karadeniz'deki gemi faciası Mürettebatın isimleri belli oldu 13 mürettebattan 7'si kurtarıldı, 2'sinin cesedine ulaşıldı, kaptan ile birlikte 4 kişi kayıpSAMSUN - Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden 7 kişi sağ kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Karadeniz'deki gemi faciası
Mürettebatın isimleri belli oldu
13 mürettebattan 7'si kurtarıldı, 2'sinin cesedine ulaşıldı, kaptan ile birlikte 4 kişi kayıp

SAMSUN - Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden 7 kişi sağ kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan 4 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.
Rusya'nın Azov Limanı'ndan yüklediği 3 bin 300 ton kömürü Samsun'a getirmek üzere 13 personelle hareket eden Panama bayraklı 8841644 IMO numaralı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisi, saat 07.40'ta Ana Arama Kurtarma Merkezine acil durum sinyali verdi. Acil durum sinyalinin ardından gemi, Samsun'a 80 mil (130 km) açıkta Karadeniz'in serin sularına gömüldü. Gemiden alınan sinyal üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, zorlu şartlarda verdikleri mücadele sonucu 7 kişiyi sağ kurtarmayı başardı. Ekipler 2 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Sağ kurtarılan mürettebat ile 2 ceset, helikopterle Samsun'a getirilirken mürettebat Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Mürettebatın sağlık durumunun iti olduğu öğrenildi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, mürettebatı hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti ve aileleri ile telefonla görüşmelerini sağladı. Karadeniz'in azgın sularında kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Kaybolanlar arasında gemi kaptanı Azerbaycan uyruklu İsmayilov Turbat da bulunuyor.
Kurtarılanların isimleri şu şekilde:
Sheycuk Stanislav (Ukrayna), Milnichenko Pavlo (Ukrayna), Herashchenko Olah (Ukrayna), Ilchenko Yevhenii (Ukrayna), Yatsenko Yevgen (Ukrayna), Skachko Denys (Ukrayna) ve Budko Tetiana (Ukrayna).
Hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde:
İbrahimov Mammadali (Azerbaycan) ve Bodnik Ruslan (Ukrayna).
Kaybolanların da isimleri şöyle:
İsmayilov Turbat-Gemi Kaptanı (Azerbaycan), Vyazovsky Rostyslav (Ukrayna), Krepets Dmytro (Ukrayna) ve Ovdiienko Volodymyr (Ukrayna).
Arama kurtarma faaliyetlerine 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:39 Kaynak: İHA

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