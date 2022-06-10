Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi - Son Dakika
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Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi

10.06.2022 14:22

Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildiBARTIN Karadeniz'e kıyı illerden Bartın'ın Amasra ilçesinde Müsilaj benzeri oluşumlar görülmesi üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı.

Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi

BARTIN Karadeniz'e kıyı illerden Bartın'ın Amasra ilçesinde Müsilaj benzeri oluşumlar görülmesi üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı. Deniz yüzeyindeki renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Küçük Liman mevkii ile Amasra'ya bağlı Çakraz sahilinde denizin kıyı kesimlerinde görülen renk değişimi bölge sakinleri ve tatilciler tarafından endişe ile karşılanmıştı. Sahil şeridini kaplayan ve kirlilik oluşturan Müsilaj benzeri görüntüler üzerine Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekiplerince renk değişimlerinin yoğun olarak görüldüğü noktalardan alınan numuneler analizi yapılmak üzere TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezine gönderildi.

Yapılan incelemeler sonucunda deniz yüzeyindeki renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi. Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan analiz raporunda, "Yapılan mikroskobik analiz sonucu Amasra Küçük Liman ve Çakraz Sahilinde deniz yüzeyinde meydana gelen sarı renkli oluşumların polen kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Hava ile atmosferde taşınan polenler; deniz, göl vb. su kaynakları ile buluştuğunda bu su kütlelerinin yüzeyinde özellikle kıyı kesim ve sahillerde birikerek sarı renkli kütlesel oluşumlara sebebiyet verebilmektedir. Polen dışında alınan deniz suyu numunesinde müsilaj oluşumunda rol oynadığı bilinen fitoplankton türlerine rastlanmamıştır" denildi.

Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi
Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi
Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi
Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi

YORUMLAR
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Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi
Kaynak: İHA

Karadeniz, Müsilaj, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi - Son Dakika

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