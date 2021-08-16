Batı Karadeniz'de felaketin boyutu giderek büyüyor! Can kaybı 66'ya ulaştı - Son Dakika

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 40 evin sel sularına kapıldığı Babaçay köyünde, AFAD ekiplerince kayıp ihbarı yapılan vatandaşları arama çalışmalarına devam ediliyor. Çay içerisinde ve yıkılan evlerin enkazlarında arama yapan ekiplere köy sakinleri de destek veriyor.

VATANDAŞLAR SEL BÖLGESİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu'da 4 bin 526, Sinop'ta 2 bin 492 ve Bartın'da bin 67 personelin görevli olduğunu duyuran AFAD,Bartın'ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359, Kastamonu'da toplam bin 480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzedenin tahliye edildiğini açıkladı.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen ve en çok kaybın yaşandığı Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalar neticesinde, Ezine Çayı'nın yatağında bulunan apartmanlardan biri olan 8 katlı Ölçer Apartmanı'ndan bir kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı.

KIZILAY, BÖLGEDE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdı. Kurumdan yapılan açıklamada, Türk Kızılayın, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da 1091 afet uzmanı ve gönüllüsüyle yardım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kızılayın şu ana kadar 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdığı, 9 ikram ve 49 operasyon aracının bölgede bulunduğu açıklandı. Açıklamada, 97 binden fazla kişiye sıcak yemek, 44 binin üzerinde kişiye kumanya ile beslenme hizmeti veren Türk Kızılayın, 50 binden fazla ikramlık malzeme ve 850 bin litreden fazla temiz su dağıtımlarına devam ettiği belirtildi.

TSK, HELİKOPTERLERLE YARDIM DAĞITIYOR

Kızılay ekiplerinin, Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'taki yardım çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen köylere de su, ekmek, gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdığı, ulaşılamayan köylere Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin desteğiyle yardım malzemesi ulaştırıldığı kaydedildi.

SELİN İZLERİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, tarihinin en büyük sel felaketinin yaşadı. Suların zaman zaman üçüncü kata kadar ulaştığı sel suları, Bozkurt'u savaş alanına çevirdi. Otomobilleri ters çeviren sular, köprüleri yıkıp geçti. Evlerin bir çoğunda hasar meydana gelirken, enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. Yıkılan köprünün yeniden ayağa kaldırılması ekiplerin öncelileri arasında.

Yıkılan binada ise enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Binada oturan ve enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, JAK ve diğer kurtarma ekipleri 5 gündür çalışıyor. İlçenin son hali ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde sel felaketinin boyutu gözler önüne seriliyor.