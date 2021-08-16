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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi - Son Dakika

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi

16.08.2021 11:21
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da ise bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde de 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısının 47 olduğu ifade edildi.

Karadeniz, Kastamonu, AFAD, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi - Son Dakika


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