Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da ise bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde de 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısının 47 olduğu ifade edildi.