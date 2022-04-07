Karadeniz'deki serseri mayınlar tezgaha da yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'deki serseri mayınlar tezgaha da yansıdı

07.04.2022 22:59
Karadeniz'deki serseri mayınlar tezgaha da yansıdı

Karadeniz'de sürüklenen serseri mayınlar balık tezgahlarını da etkiledi.

Karadeniz'de sürüklenen serseri mayınlar balık tezgahlarını da etkiledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı girişinde yaşanan mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avcılığının durdurulduğunu açıklamıştı. Yasak sonrası tekneler, Marmara ve Ege Denizi'ne açılmaya başladı. Karadeniz'deki yasak sebebiyle Düzce'de de balık fiyatlarında artış yaşandığı gözlendi. Tezgahlarda en çok tercih edilen balık türleri arasında yer alan hamsi 50, mezgit ve istavrit 40, tırsi ise 25 liradan alıcı buluyor.

"SAVAŞ DENİZİ DE ETKİLEDİ"

Hamsinin son dönemlerini yaşadığını söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Hamsinin dönemi bitti denilebilir. Çok az hamsi çıkıyor. Fiyatlarından da anlaşılacağı üzere hamsinin olmadığı belli" dedi.

Avlanma yasağı sebebiyle uzak bölgelerden Düzce'ye balık geldiğini, bu sebeple fiyatların yükseldiğini belirten Kılıç, "Akaryakıt fiyatları ve savaş her şeyi etkilediği gibi denizi de etkiledi. Hamsi 50 liraya kadar yükseldi. Diğer gıda ürünlerine bakıldığında fiyatlar çok gibi gelmiyor ama akaryakıt fiyatları üzerine bindiği için biz de mecburen bu fiyatları yapmak durumunda kalıyoruz. Mezgit ve istavrit 40 lira, tırsi 20-25 lira arasında satılıyor. Çupra, levrek ve somon onlarda fiyat olarak biraz yukarlara çıktı. Tabii diğer gıda ürünleriyle kıyaslama yapıldığında balık yine daha ucuz bir gıda" diye konuştu.

(Enes Bektaş - Ali Yıldız/ İHA)

Karadeniz'deki serseri mayınlar tezgaha da yansıdı
Karadeniz'deki serseri mayınlar tezgaha da yansıdı
Karadeniz'deki serseri mayınlar tezgaha da yansıdı
Karadeniz'deki serseri mayınlar tezgaha da yansıdı
Karadeniz'deki serseri mayınlar tezgaha da yansıdı

YORUMLAR
500
Karadeniz'deki mayınlar küresel ticareti tehdit ediyor Karadeniz'deki mayınlar küresel ticareti tehdit ediyor Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'deki serseri mayınlar tezgaha da yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:56 AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken sahur paylaşımı! Hemen kaldırılması istendi
22:42 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
22:32 Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi
22:06 Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
21:12 Cübbeli Ahmet: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 23:31:45. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'deki serseri mayınlar tezgaha da yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement