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KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika

KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER

08.12.2021 10:42
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER

TRABZON'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yeni gönüllüler için eğitim tatbikatı düzenledi.

TRABZON'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yeni gönüllüler için eğitim tatbikatı düzenledi. Tatbikatta, Karadeniz'de mültecileri taşıyan teknenin alabora olmasının ardından kıyıya ulaşanların kurtarılması canlandırıldı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı gönüllü sağlıkçılardan oluşan UMKE, Trabzon'da yeni gönüllüleri için eğitim tatbikatı düzenledi. Bugüne kadar sel, yangın, deprem gibi olaylara yönelik eğitimler veren ekipler, bu kez Karadeniz'de mülteci teknesinin batmasıyla yaşanan faciayı senaryolaştırdı. Ekipler tarafından Karadeniz açıklarında 20 kişiyi taşıyan mülteci teknesinin alabora olması sonucu Trabzon'un Akçaabat sahiline çıkanlara ilk müdahalenin yapılıp kurtarılmaları canlandırıldı. Yüzlerine ve kıyafetlerine gıda boyalarıyla yaralı makyajı yapılan sağlıkçıların bir kısmı mültecileri canlandırdı, eğitim alan gönüllüler ise kurtarma ekibinde yer aldı.

'FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK'

Temel eğitim tatbikatı yaptıklarını söyleyen UMKE Trabzon sorumlusu Serkan Sayar, 'Temel eğitimini alan yeni UMKE ekipleri, tatbikatını başarılı şekilde icra etti. 28 yeni katılımcıyla birlikte Trabzon UMKE personeli sayımız 130'a yükseldi. Tüm gönüllülerimizle acil ve afet gibi durumlara hazırız. Türkiye'nin herhangi bir yerinde afet ya da acil durum olduğunda personel olarak ilk müdahaleye hazırız' dedi.

Tatbikatla mülteci sorununa da dikkat çekmeyi amaçladıklarını anlatan Sayar, 'Ülkemiz ve dünyanın birçok yerinde yaşanan bu soruna karşı farkındalık yaratmak istedik. Bu nedenle batan bir mülteci teknesinde kıyıya vuran insanları simüle ederek medikal kurtarma operasyonları yaptık' diye konuştu.

Tatbikata katılan Bahtışen Çakmak, 'Şartlarımız zordu ama güzeldi. Keyif aldık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Tatbikatlar heyecanlı oluyor, bir yandan biz de eksiklerimizi tamamlamış oluyoruz' dedi.

'BAŞARILI OPERASYONDU'

UMKE personelinden Çağlar Öncer, '10'dan fazla yaralı olunca yoğun bir performans gerektiriyor. UMKE ekipleri burada başarılı bir vaka simülasyonu gerçekleştirdi. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik, mutluyuz' diye konuştu.

Seyran Sakine Nas da 'Acil ve afet durumlarında ilk müdahale edenlerden biri UMKE olduğu için bu ekibe dahil olmak istedim. Bizim için inanılmaz eğitici bir tatbikat oldu. Ülkemiz, afetler bölgesi. Yangınlar, seller, depremler yaşıyoruz. UMKE'nin orada ne kadar faydalı olduğunu bütün ülke olarak zaten afet durumlarında görüyoruz' dedi.

Eğitime katılan gönüllülerden Aslıhan Akbulut da 'Psikolog olarak medikal kurtarma ekibine dahil olmak benim için değişik bir deneyim oldu. Burada çok güzel bir ortam var' diye konuştu.

KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER
KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Karadeniz, Trabzon, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DEKİ TATBİKATLA MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİLER - Son Dakika


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