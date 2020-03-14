Karadeniz'deki ticaret odası ve borsalardan fırsatçılarla mücadele çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan fırsatçılarla mücadele çağrısına Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'deki ticaret odaları ile borsalar da destek verdi.

Ordu, Fatsa, Ünye'deki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarından ortak yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçildiği belirtildi.

Türk halkının da tüm bu zorlukların üstesinden birlik olarak geleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs ne yazık ki ülkemizde de görüldü ve hükümetimiz hızla etkin önlemler aldı. Sağlık Bakanlığımız ve Bakanımız başta olmak üzere Ticaret Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve diğer tüm bakanlarımız süreci samimiyet ve beceriyle yönetmektedir. Yine ilimizde Valimiz ile Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz samimiyet ve gayretle mücadele etmektedir. Biz bu samimiyet, gayret ve iyi niyeti görüyor teşekkür ediyoruz."

Ordu'daki oda ve borsaların her göreve hazır olduğu belirtilen açıklamada, yetkililerin samimiyet ve beceriyle yönettikleri bu süreçten zarar görmeden çıkabilmenin, esnaftan tacire, sanayiciden kurum ve kuruluşlara kadar herkesin samimi gayretleriyle mümkün olacağına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gün, krizi fırsata çevirme günü değildir. Gün, bir kere daha kader birliği ederek bir araya gelme günüdür. Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınını fırsat görüp de ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda ve borsamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksız fiyat artışına tenezzül eden firmalara, mevzuatlarda hükmedildiği haliyle hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Bu kritik süreçte fırsatçılık yapan firmaların oda ve borsalara ihbar edilmesi önem arz ediyor. Basiretli, dürüst firmalarımızı çürüklerden ayıracak olan bu sınavda ayrı gayrı yoktur. Mesele insandır ve insana, yaşama dair bu hususta vicdani olmayan bu türden fiillere tahammül edilemez. Herkes bilmeli ki vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız."

Giresun

Giresun Ticaret Borası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, devletin çok öncelerden aldığı tedbirlerle virüsün millete olası zararlarının minimize edilmesi yönünde çok önemli bir refleks geliştirildiğini belirtti.

Bu güzel gelişmelere rağmen kendilerini çok rahatsız eden durumları da üzülerek izlediklerini aktaran Bölük, şöyle devam etti:

"Türk toplumuna yakışmayacak derecede olan bazı olumsuzluklar karşısında TOBB'un öncülüğünde yereldeki oda ve borsalarımız ile olayın karşısında net bir şekilde duracağımızı ifade etmek istiyoruz. Kimse unutmamalıdır ki yaşanan bu ayıpla Türk milletini, dünya milletleri karşısında kimsenin böyle ucuzca ve küçük düşürmeye hakkı yoktur."



Bölük, bu amaçla, GTB olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini kaydetti.

Trabzon



Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, haksız fiyat artışı yapan kişi ve firmalara gereken cezai yaptırımları uygulamakta tereddüt etmeyeceklerini bildirdi.



Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, böyle zamanlarda fırsatçılık değil, fedakarlık yapmak gerektiğine işaret etti.

İnsan sağlığının söz konusu olduğu dönemlerde alınan tedbirlere destek olmak ve yaşanabilecek olumsuzluklardan bir an önce kurtulabilmek için herkesin üzerine düşenin fazlasını yapması gerektiğini vurgulayan Ergan, şu değerlendirmede bulundu:



"Böyle yapma yerine halkın özellikle de sağlık için ihtiyaç duyduğu maddeler başta olmak üzere ihtiyacı olanları teminine zorluk çıkaracak davranışlardan kaçınılması hem ahlaki hem de yasal bir zorunluluktur. Bu konuda suç işleyenlere karşı yasalardan doğan tüm yetkiler kullanılacaktır. Vatandaşlarımız, böylesine toplumsal bir suçu işleyenleri yetkili makamlara mutlaka bildirsinler. Şunun iyi bilinmesi lazım, fahiş fiyat artışları kesinlikle cezasız kalmayacaktır."



Artvin

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, piyasadaki bazı firmaların ürünlerine yansıttığı fahiş fiyatları eleştirdi.

Kurt, odanın toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını sonrası bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek, ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında şikayetler aldıklarını söyledi.

Sağlık, hijyen ve gıda ürünleri talebinde artış olması üzerine fahiş fiyatlarla satış yapanların tespiti için tüm ülkede olduğu gibi Artvin'de de denetim yapıldığını belirten Kurt, meslek ahlakına, ticaret ve geleneklere uymayan bu tür davranışlara üyelerinin asla tenezzül etmeyeceğini bildiklerini vurguladı.

Kurt, ticari ahlak çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren, bu süreci fırsata çevirmeyen tüm üyelere teşekkür ederek,

oda olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini kaydetti.

Vatandaşları benzeri durumlar karşısında bilinçli olmaya davet eden Kurt, "Ticaret İl Müdürlüğümüz, belediye zabıta ekipleriyle beraber denetim yapıyor. Vatandaşlarımız, ahlak dışı fahiş fiyatlarla satış yapan işletmelerle karşılaştıklarında ilgili mercilere şikayet etmeliler. Dünyanın savaştığı ve savaşmaya devam ettiği bir sağlık sorununu ticari ahlaksızlıkla haksız kazanca çevirmek kabul edilir bir durum değil." diye konuştu.