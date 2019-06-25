Son Dakika Haberleri: Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı
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Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı

40 dakika önce

- Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördüADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin TBMM'deki...

- Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı
Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü
ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında bir vatandaşın çektiği Kahramanmaraş'taki tünelin yer aldığı bir videoyu yayınlamasının ardından Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Ailesiyle birlikte Karadeniz Bölgesi seyahate çıkan Adanalı bir vatandaş, görüntülerde, 16 tünele sahip Gümüşhane il sınırları içerisindeki karayollarında karşılaştığı tünellerden geçerken şaşkınlığını, "En kalabalık İstiklal Caddesinden bile aydınlık. Karadeniz hizmet alıyor. Bizim Mansurlu yolu 130 yıldan beri yapılacak. Bizim Adana'nın vay haline. Birazda bize gardaş ya. Birazda bize ya. Daha bitmedi tünel "Allah Allah" "Maşallah bin Maşallah" diyerek dile getiriyor.
Adana'ya böyle hizmetler kazandırmayan bölge siyasetçilerine de sitem eden Adanalı vatandaşın paylaştığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:32 Kaynak: İHA
Karadeniz, Genel
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