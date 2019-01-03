Karadeniz'deki Üç Tür Yunusun Nesli Tükenme Tehlikesi Yaşıyor

Karadeniz'deki üç tür yunusun nesli tükenme tehlikesi yaşıyor Prof. Dr. Mustafa Sözen: "Karadeniz'deki en büyük yunus türü günlük 70 kilogram değil 20 kilogram balık tüketir" "Bilimsel verilerden uzak söylemler, yunusları öldürmeyi düşünen insanlar için gerekçe haline gelir" "Karadeniz'deki...

Karadeniz'deki üç tür yunusun nesli tükenme tehlikesi yaşıyor

Prof. Dr. Mustafa Sözen:

"Karadeniz'deki en büyük yunus türü günlük 70 kilogram değil 20 kilogram balık tüketir"

"Bilimsel verilerden uzak söylemler, yunusları öldürmeyi düşünen insanlar için gerekçe haline gelir"

"Karadeniz'deki üç yunusun nesli tehlikededir"

"Tam aksine alınacak olan tedbirlerin bu üç türün korunmasına yöneliktir"



ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Karadeniz'deki üç tür yunusun neslinin tükenme tehlikesi yaşadığını ve bundan sonraki alınacak olan tedbirlerin yunusların korunmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Trabzon'da bir akademisyenin, Karadeniz'de canlı yaşamının normale dönmesi için kontrollü yunus avına izin verilmesi gerektiğine yönelik sözleri tepki gördü. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mustafa Sözen, yunusların memeli hayvan olduğunu ve balıklar gibi yumurta ile çoğalmadığını 5 ila 15 yıl arasında eşeysel üremeye ulaştığını vurguladı.

Yapılan açıklamanın bilimsel hatalar içerdiğini ifade eden Sözen, yunusların hızlı bir şekilde üremesinin söz konusu olmadığına dikkat çekti. Sözen, "Benim asıl uzmanlık alanım Türkiye'nin memeli hayvanlarıdır. Ancak Zonguldak'ta görev yaptığım için son 3-4 yıldır özellikle yunus gözlemlerine başladık. Gezerken gördüğüm ölü yunusları görmekle başladı. Hatta şu anda bir doktora öğrencim Zonguldak çevresindeki yunusların gözlemlenmesi, kıyıya vurmuş ölü yunuslardan doku örnekleri alarak ölüm nedenlerinin araştırılması hem de davranışlarının gözlenerek ölüm nedenlerinin ortaya konulması ve sonraki dönemlerde korunması için çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken de Karadeniz bir göl gibi iç deniz şeklinde. Buna çevre olan ülkeler var. Çalışmayı yaparken bu gruplarla da sıkı diyaloga başladık. İstanbul Üniversitesi'nden Arda Tomay hoca var. Ukrayna'dan, Gürcistan'dan görüştüğümüz ekip var. Dolayısıyla bu konuda epeyce bilgi, birikimimiz oldu. Basında iki gün önce yunusların özellikle hamsileri tükettiği, bir yunusun günde 70 kilogram kadar hamsi tükettiği ve bunların kontrollü şekilde avlanması gerektiğinde bir haber gözüme çarptı. Haber açıkçası beni oldukça şaşırttı ve içinde ciddi bilimsel hatalar vardı. Birincisi yunuslar balık değil ve memeli hayvanlardır. Düşünüldüğü gibi hızlı bir şekilde üremesi söz konusu değildir" diye konuştu.

"Yetişkin ölümleri popülasyonlara çok ciddi zarar vermektedir"

Afalina, Liman Yunusu ve Tırtak türünde Karadeniz'de üç yunus türünün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mustafa Sözen, "Karadeniz'de üç tane yunus türü var. Bunlardan birincisi Afalina türüdür. Sürü halinde ve oynarken sudan sıçramasını seven bir memelidir. 500 kilograma kadar ulaşabiliyor. Karadeniz'deki en büyük tür budur. 500 kilogramlık bir Afalina olsun günlük tüketimi 20 kilogramdır. İki tür daha Karadeniz'de yunus var. Bunun bir diğeri liman yunusudur. Kıyılara en çok yaklaşan ve liman içine girer. En büyüklerinin erginlerinin boyu 1.5 metre ve 60 kilogramı geçmez. En büyüğünün tükettiği balık miktarı 6-7 kilogramdır. Popülasyonun tamamı da en büyüklerden meydana gelmez. Genci vardır, yaşlısı vardır, çocuğu vardır. Diğer yunus türümüz kıyıya çok fazla yaklaşmayan çok hızlı olan ve yüzerken sıçrayan bir türdür. Tırtak, boyları 2.5 metreye kadar ulaşabiliyor. Ağırlıkları da 136 kilograma kadar ulaşabiliyor. Bunlar da en büyükleri ancak 6-7 kilogram kadar balık tüketebiliyorlar. Bunlar balık değildir, yumurta ile çoğalamazlar. İnsanlar gibi her seferinde sadece bir yavru yapabiliyorlar. Bunlardan bir tanesinin eşeysel olgunluğa ulaşması türüne göre 5 ila 15 yıl arasında değişebiliyor. Besin zincirinin tepesinde olan yırtıcı hayvanlar oldukları için hiçbir yırtıcı hayvanın üremesi çok hızlı değildir. Bir aslan, kartal çok hızlı üreyemez. Üreme hızları çok yavaş olduğu ve eşeysel üreme süreleri uzun olduğu için özellikle yetişkin ölümleri popülasyonlara çok ciddi zarar vermektedir. Karadeniz kapalı bir deniz olmasından dolayı buradaki üç yunus türü de Karadeniz'in dışına çıkmıyorlar. O yüzden bu popülasyonların tamamı Karadeniz'deki korunmasına bağlıdır. 1920'lerden 1970'lere kadar bu yunuslar ticari bir şekilde avlanmış. Bu popülasyonlar daha sonra ciddi miktarda azaldığı için hem de Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından bu türlerden iki tanesi nesli tehlikede olduğu için o büyük olan türümüz Afalina ve Liman Yunusu" diye ifade etti.

"Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur, hapis cezası karşılığı vardır"

Yunusların Karadeniz'deki popülasyonlarının aşırı azalmasına bağlı olarak Türkiye'de bu türlerin avlanmasının yasak olduğunu belirten Prof. Dr. Sözen, "Karadeniz'deki popülasyonlarının aşırı azalmasına bağlı olarak Türkiye'de bu türlerin avlanması yasaktır. Eğer siz nesli tehlike altındaki hayvanı veya bitkiyi yok ederseniz TCK'da kabahat değil direk suçtur. ve hapis cezası olarak karşılığı var.

Eldeki bütün verilere göre bu yunus popülasyonlarının Karadeniz'deki sayısı çok az ve azalmakta olduğunu gösterdiği için ve Türkiye'de Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme noktasındaki türleri korumasına taahhütte bulunurken, eldeki hiçbir bilimsel veri olmadan bunların sayılarının çoğaldığı ve öldürülmesinin demek ve beslendikleri balık miktarları belli iken 70 kilogram hamsi tükettiği gibi bilimsel gerçeklerle hiç ilgisi olmayan rakamlar ortaya koymak, bu yüzden bunları öldürelim gibi söylemler ortaya konursa bu çeşitli nedenlerle yunusları öldürmeyi düşünen insanlar için gerekçe haline gelir. İnsanların bunları öldürmesi için gerekçe haline gelir. Bütün balıkçıları ve denize açılan bütün insanlarımızı uyarmak istiyorum. Karadeniz'deki üç yunusun nesli tehlikededir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından korunan türlerdir. Bunların avlanması kesinlikle yasaktır. Tam aksine alınacak olan tedbirlerin bu üç türün korunmasına yöneliktir" diye belirtti.

Sözen ve ekibi, geçen yıl Zonguldak'ın Filyos beldesinde gözlem yaptıkları sırada balıkçıların yunusları tüfekle öldürdüğünü fotoğraf çekerek tespit etmiş ve yunusların öldürülmesi kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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