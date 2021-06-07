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Karadeniz'deki yeni keşifle ulaşılan rezerv Türkiye'nin 12 yıllık doğal gaz ihtiyacına eşdeğer - Son Dakika

Karadeniz'deki yeni keşifle ulaşılan rezerv Türkiye'nin 12 yıllık doğal gaz ihtiyacına eşdeğer

07.06.2021 15:50
Karadeniz'deki yeni keşifle ulaşılan rezerv Türkiye'nin 12 yıllık doğal gaz ihtiyacına eşdeğer, System.String[]

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin baş analisti Ashley Sherman, Türkiye'nin Karadeniz'de açıkladığı son doğal gaz keşfiyle ulaştığı 540 milyar metreküp rezervin ülkenin 12 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin baş analisti Ashley Sherman, Türkiye'nin Karadeniz'de açıkladığı son doğal gaz keşfiyle ulaştığı 540 milyar metreküp rezervin ülkenin 12 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Wood Mackenzie'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz'de daha önce açıkladığı 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin artış göstereceği öngörüsünde bulundukları anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sherman, "Türkiye'nin Karadeniz'de açıkladığı son doğal gaz keşfiyle ulaşılan 540 milyar metreküp rezerv doğal gaz ihtiyacını ağırlıklı olarak ithalatla karşılayan ülkenin yaklaşık 12 yıllık talebine eşdeğer." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin stratejik hedefinin bu miktarı artırmak olması gerektiğinin altını çizen Sherman, "İlk üretim için açıklanan 2023 tarihi hala iddialı görünüyor. Tedarikle ilgili atılacak adımlar için hızlandırılmış bir zaman çizelgesi siyasi ve ekonomik önemi ne olursa olsun pahalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sherman, şunları kaydetti:

"Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften bu yana net olan bir şey var: Türkiye'nin Karadeniz başarısı, boru hatlarıyla doğal gaz satın aldığı Azerbaycan, İran ve Rusya ile müzakerede elini güçlendirdi. Türkiye'nin daha düşük fiyatlar, daha düşük hacimler ve daha fazla sözleşme esnekliği için zorlama şansı var. Hatta, nisanda Azerbaycan'la sona eren uzun vadeli kontratın devam eden görüşmelerinde bile bu avantaj masada bulunuyor diyebiliriz."

Türkiye'nin Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük gaz keşfiyle Karadeniz'deki toplam rezervi 540 milyar metreküpe yükseldi.

Fatih sondaj gemisinin 1938 metre su derinliğinde ve 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirdiği Amasra-1 kuyusundaki yeni keşif de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne dahil edilecek. Proje kapsamında, deniz tabanında doğal gaz üretim sistemleri, Filyos Endüstri Bölgesi'nde bir doğal gaz işleme tesisi ve her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatları inşa edilecek.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin 2023'te tamamlanması öngörülen ilk fazında, günde 10 milyon metreküp doğal gaz karadaki işleme tesisine ulaştırılacak. Gelecek yıllarda proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor.

Karadeniz, Doğalgaz, İskoçya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'deki yeni keşifle ulaşılan rezerv Türkiye'nin 12 yıllık doğal gaz ihtiyacına eşdeğer - Son Dakika Ekonomi


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