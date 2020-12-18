Karadeniz'den 11 ayda 4 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Karadeniz'den 11 ayda 4 milyar dolarlık ihracat

18.12.2020 11:07
Karadeniz'den 11 ayda 4 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

Karadeniz'den yılın 11 ayında ihracattan 4 milyar 12 milyon 87 bin 55 dolar gelir elde edildi.

Karadeniz'den yılın 11 ayında ihracattan 4 milyar 12 milyon 87 bin 55 dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgedeki 18 ilden Ocak-Kasım 2020 döneminde 4 milyon 112 bin tonluk ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan 4 milyar 12 milyon 87 bin 55 dolar gelir sağlandı.

Karadeniz'den geçen yılın aynı döneminde de 3 milyon 878 bin tonluk ihracat karşılığında 3 milyar 946 milyon 130 bin 169 dolar kazanılmıştı. Buna göre, 11 aylık ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 6, değerde de yüzde 2 arttı.

Bölgeden yılın 11 ayında 27 sektörden ihracat yapıldı. Fındık ve mamulleri, çelik, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri en fazla dış satım yapılan sektörler oldu. Bu dönemde 1 milyar 82 milyon 617 bin 503 dolarlık fındık ve mamulleri, 660 milyon 187 bin 108 dolarlık çelik ile 225 milyon 695 bin 250 dolarlık da su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz'den Ocak-Kasım 2020'deki ihracatta il olarak Trabzon, Samsun ve Zonguldak ilk 3'te yer aldı.

"İhracat artışın ilerleyen günlerde katlanacağına inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına rağmen bölge ihracatında artış yaşandığını söyledi. Söz konusu ihracat artışının ilerleyen günlerde katlanacağına inandıklarını vurgulayan Kalyoncu, "Bölge ihracatında 11 ayı geride bıraktık ve yılı güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inancımız tam. Önümüzdeki yıl bölge ihracatından beklentimiz daha da yüksek." diye konuştu.

Kalyoncu, bölge ihracatında Trabzon'un liderliğini koruduğunu ifade ederek "Bu dönem 960 milyon 772 bin 166 dolarlık ihracat gerçekleştirilen ilimiz, bölge ihracatında ilk sırada yer aldı. Trabzon'u 650 milyon 70 bin 559 dolarla Samsun, 384 milyon 90 bin 116 dolarla Zonguldak takip etti." dedi.

Karadeniz, İhracat, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'den 11 ayda 4 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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