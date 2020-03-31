Karadeniz'den

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş"i sırasında kamuoyu ile "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Rize'den de destek verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de 1 aylık maaşımı bağışlıyorum." paylaşımında bulundu.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya bir aylık maaşıyla katıldığını duyurdu.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyasına ben de 6 aylık maaşımı bağışlıyorum." paylaşımında bulundu.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyin başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasını destekliyor ve bir maaşımı bağışlıyorum." ifadesine yer verdi.

Kampanyaya kentteki bazı ilçe belediye başkanları da 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Giresun

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da kampanya kapsamında bir maaş bağışladı.

Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından, "Aziz milletimizin selameti, birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak 1 aylık maaşımı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorum." paylaşımında bulundu.

Gümüşhane

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kampanyaya 2 maaş bağışta bulunarak destek vereceğini açıkladı.

Çimen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşımla katılıyorum." ifadesine yer verdi.

Rize

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 maaş bağışta bulunarak destek vereceğini açıkladı.

Karaman, RTEÜ'de görev yapan öğretim üyelerini sosyal medya hesabından desteğe çağırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da kampanyaya 1 maaş bağışlayarak destek verdi.