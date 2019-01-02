Karadeniz'den Dönen Savaş Gemisi Sirkeci'ye Demirledi
13 dakika önce
RUSYA ile Ukrayna arasındaki Kerç Boğaz'ı geriliminden sonra NATO müttefiki İngiltere'nin Karadeniz'e gönderdiği savaş gemisi geri döndü.
RUSYA ile Ukrayna
arasındaki Kerç Boğaz'ı geriliminden sonra NATO müttefiki İngiltere
'nin Karadeniz
'e gönderdiği savaş gemisi geri döndü. İstanbul
Boğazından geçiş yapan gemi Sirkeci'de demirledi.
İngiltere, H 87 borda numaralı HMS 'Echo' adlı savaş gemisini geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e göndermişti. Yaklaşık 17 gün kalan gemi ilk olarak Ukrayna'nın Odessa Limanını ziyaret etti. Daha sonra Romanya
'nın Köstence Limanına demirleyen gemi son olarak Gürcistan
'ın Batum
Limanını ziyaret etti.
Bugün öğlen saatlerinde Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçen gemi, Sirkeci'de demirledi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:00 Kaynak: DHA
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