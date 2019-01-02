Karadeniz'den Dönen Savaş Gemisi Sirkeci'ye Demirledi

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kerç Boğaz'ı geriliminden sonra NATO müttefiki İngiltere'nin Karadeniz'e gönderdiği savaş gemisi geri döndü.





Rusya ile Ukrayna arasındaki Kerç Boğaz'ı geriliminden sonra NATO müttefiki İngiltere'nin Karadeniz'e gönderdiği savaş gemisi geri döndü. İstanbul Boğazından geçiş yapan gemi Sirkeci'de demirledi.



İngiltere, H 87 borda numaralı HMS 'Echo' adlı savaş gemisini geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e göndermişti. Yaklaşık 17 gün kalan gemi ilk olarak Ukrayna'nın Odessa Limanını ziyaret etti. Daha sonra Romanya'nın Köstence Limanına demirleyen gemi son olarak Gürcistan'ın Batum Limanını ziyaret etti.



Bugün öğlen saatlerinde Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçen gemi, Sirkeci'de demirledi.



Görüntü Dökümü:



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-İngiliz savaş gemisinden genel görüntü



-Savaş gemisinden yakın detaylar



-Sirkeci Limanından detay görüntü



-Gemideki askeri personelden detay görüntü



-Genel ve yakın detaylar - İstanbul

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