Karadeniz'den dönen tatilciler Karabük'te yoğunluk oluşturdu
58 dakika önce
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüler, Karabük kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:49 Kaynak: AA
tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüler, Karabük
kent merkezinde yoğunluğa neden oldu. Karadeniz
illerinden Sakarya
, Kocaeli
ve İstanbul
'a gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı
'nda araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Bartın
istikametine ise trafik normal akışını sürdürüyor.
Trafik ekipleri, trafik akışının rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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