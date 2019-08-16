Son Dakika Haberleri: Karadeniz'den dönen tatilciler Karabük'te yoğunluk oluşturdu
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Karadeniz'den dönen tatilciler Karabük'te yoğunluk oluşturdu

58 dakika önce

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüler, Karabük kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.

Karadeniz'den dönen tatilciler Karabük'te yoğunluk oluşturdu, System.String[]
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüler, Karabük kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.
Karadeniz illerinden Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.
Bartın istikametine ise trafik normal akışını sürdürüyor.
Trafik ekipleri, trafik akışının rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Atatürk Bulvarı, Kurban Bayramı, Karadeniz, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:49 Kaynak: AA
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