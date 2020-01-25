Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği - Son Dakika
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Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği

6 saat önce

Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'tan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye destek ekipler ile yardım malzemeleri gönderildi.

Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'tan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye destek ekipler ile yardım malzemeleri gönderildi.

Giresun Belediyesince başlatılan kampanya kapsamında kuru gıda, battaniye, yorgan, ayakkabı, bebek maması, bebek bezi, kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor.

Şu ana kadar 2 tır dolduran yardım malzemeleri toplanmaya devam ederken, tırlar kısa süre sonra yola çıkacak.

AKUT Giresun ekibi de 2 araç ve 10 gönüllüsüyle dün gece saatlerinde deprem bölgesine hareket etmişti.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan da bir aylık maaşını depremzedelere bağışlayacağını bildirdi.

Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği

Bayburt, Giresun, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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